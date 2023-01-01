Бійці волинської бригади тероборони ліквідували ворожий БТР. ВІДЕО

Бійці волинської бригади тероборони ліквідували ворожий БТР. ВІДЕО
Бійці волинської бригади тероборони, які нині виконують бойові завдання на сході України, «мінуснули» ворожий БТР.

Про це повідомляється на їхній сторінці у телеграмі.

"Підрозділи аеророзвідки нашої бригади вистежили бронетехніку противника й передали координати артилеристам. Внаслідок точного удару російський БТР перейшов у новий стан – «БТР російський смажений»!

Волинські тероборонівці не припиняють своїх «кулінарних експериментів», тож фото- та відеозвіти про нові свіжоприготовлені ними «страви» – не за горами!" - йдеться в повідомленні.

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Теги: Бійці, волинська бригада, тероборона
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