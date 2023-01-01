Бійці волинської бригади тероборони ліквідували ворожий БТР. ВІДЕО





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"Підрозділи аеророзвідки нашої бригади вистежили бронетехніку противника й передали координати артилеристам. Внаслідок точного удару російський БТР перейшов у новий стан – «БТР російський смажений»!



Волинські тероборонівці не припиняють своїх «кулінарних експериментів», тож фото- та відеозвіти про нові свіжоприготовлені ними «страви» – не за горами!" - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бійці волинської бригади тероборони, які нині виконують бойові завдання на сході України, «мінуснули» ворожий БТР.Про це повідомляється на їхній сторінці у телеграмі."Підрозділи аеророзвідки нашої бригади вистежили бронетехніку противника й передали координати артилеристам. Внаслідок точного удару російський БТР перейшов у новий стан – «БТР російський смажений»!Волинські тероборонівці не припиняють своїх «кулінарних експериментів», тож фото- та відеозвіти про нові свіжоприготовлені ними «страви» – не за горами!" - йдеться в повідомленні.

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