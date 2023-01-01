Бійці волинської бригади тероборони ліквідували ворожий БТР. ВІДЕО
Сьогодні, 09:28
Бійці волинської бригади тероборони, які нині виконують бойові завдання на сході України, «мінуснули» ворожий БТР.
Про це повідомляється на їхній сторінці у телеграмі.
"Підрозділи аеророзвідки нашої бригади вистежили бронетехніку противника й передали координати артилеристам. Внаслідок точного удару російський БТР перейшов у новий стан – «БТР російський смажений»!
Волинські тероборонівці не припиняють своїх «кулінарних експериментів», тож фото- та відеозвіти про нові свіжоприготовлені ними «страви» – не за горами!" - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляється на їхній сторінці у телеграмі.
"Підрозділи аеророзвідки нашої бригади вистежили бронетехніку противника й передали координати артилеристам. Внаслідок точного удару російський БТР перейшов у новий стан – «БТР російський смажений»!
Волинські тероборонівці не припиняють своїх «кулінарних експериментів», тож фото- та відеозвіти про нові свіжоприготовлені ними «страви» – не за горами!" - йдеться в повідомленні.
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