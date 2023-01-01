У Луцькому районі чули вибух: у чому причина
Сьогодні, 09:54
У Луцькому районі сьогодні зранку, 27 квітня, мешканці могли чути звуки вибуху. У Волинській ОВА пояснили, що це проводяться тренувальні польоти нашої авіації.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Щодо вибуху, який чули мешканці Луцького району. Проводяться тренувальні польоти нашої авіації, які й спричинили цей звук. Зберігаємо спокій та довіряємо офіційним джерелам інформації", - йдеться в повідомленні.
Фото ілюстративне.
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Щодо вибуху, який чули мешканці Луцького району. Проводяться тренувальні польоти нашої авіації, які й спричинили цей звук. Зберігаємо спокій та довіряємо офіційним джерелам інформації", - йдеться в повідомленні.
Фото ілюстративне.
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