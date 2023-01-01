У Луцькому районі чули вибух: у чому причина





Про це Юрій Погуляйко.



"Щодо вибуху, який чули мешканці Луцького району. Проводяться тренувальні польоти нашої авіації, які й спричинили цей звук. Зберігаємо спокій та довіряємо офіційним джерелам інформації", - йдеться в повідомленні.



Фото ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому районі сьогодні зранку, 27 квітня, мешканці могли чути звуки вибуху. У Волинській ОВА пояснили, що це проводяться тренувальні польоти нашої авіації.Про це повідомив голова Волинської ОВА"Щодо вибуху, який чули мешканці Луцького району. Проводяться тренувальні польоти нашої авіації, які й спричинили цей звук. Зберігаємо спокій та довіряємо офіційним джерелам інформації", - йдеться в повідомленні.

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