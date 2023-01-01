У Луцьку у ДТП травмувалися двоє пішоходів. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Учора, 26 квітня, по вулиці Володимирській у Луцьку



Постраждалий перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході. Його з тілесними ушкодженнями госпіталізували.



Цього ж дня, по обіді, в дворі будинку по вулиці Львівська 21-річний житель Рівненської області керуючи автомобілем Ford Fusion, збив 26-річного волинянина.



Внаслідок автопригоди чоловік отримав тілесні ушкодження, його також госпіталізували.



Обидва транспортні засоби поліцейські вилучили та помістили на арештмайданчик.



Слідчі з’ясовують обставини ДТП, досудові розслідування тривають.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку внаслідок ДТП травмувалося двоє пішоходів: поліція з’ясовує обставини.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора, 26 квітня, по вулиці Володимирській у Луцьку під колеса Volkswagen Passat потрапив 8-річний хлопець. За кермом транспортного засобу перебував 34-річний житель Луцького району.Постраждалий перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході. Його з тілесними ушкодженнями госпіталізували.Цього ж дня, по обіді, в дворі будинку по вулиці Львівська 21-річний житель Рівненської області керуючи автомобілем Ford Fusion, збив 26-річного волинянина.Внаслідок автопригоди чоловік отримав тілесні ушкодження, його також госпіталізували.Обидва транспортні засоби поліцейські вилучили та помістили на арештмайданчик.Слідчі з’ясовують обставини ДТП, досудові розслідування тривають.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію