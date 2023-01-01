У Луцьку у ДТП травмувалися двоє пішоходів. ФОТО

У Луцьку у ДТП травмувалися двоє пішоходів. ФОТО
У Луцьку внаслідок ДТП травмувалося двоє пішоходів: поліція з’ясовує обставини.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 26 квітня, по вулиці Володимирській у Луцьку під колеса Volkswagen Passat потрапив 8-річний хлопець. За кермом транспортного засобу перебував 34-річний житель Луцького району.

Постраждалий перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході. Його з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

Цього ж дня, по обіді, в дворі будинку по вулиці Львівська 21-річний житель Рівненської області керуючи автомобілем Ford Fusion, збив 26-річного волинянина.

Внаслідок автопригоди чоловік отримав тілесні ушкодження, його також госпіталізували.

Обидва транспортні засоби поліцейські вилучили та помістили на арештмайданчик.

Слідчі з’ясовують обставини ДТП, досудові розслідування тривають.
У Луцьку у ДТП травмувалися двоє пішоходів. ФОТО

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
У Луцьку у ДТП травмувалися двоє пішоходів. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, ДТП, дитина, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Загиблому на війні волинянину Сергію Шинкаруку просять надати звання Героя України
Сьогодні, 10:37
У Луцьку у ДТП травмувалися двоє пішоходів. ФОТО
Сьогодні, 10:23
На Волині від завтра відновлюють роботу камери автофіксації порушень ПДР: де саме
Сьогодні, 10:18
У Луцькому районі чули вибух: у чому причина
Сьогодні, 09:54
Захисники за добу знищили понад 500 окупантів і 21 ворожий БПЛА
Сьогодні, 09:45
Схожі новини
У Луцьку – ДТП: постраждав 8-річний хлопчик У Луцьку – ДТП: постраждав 8-річний хлопчик
26 квітень, 21:40
У Луцьку 24-річна водійка збила жінку та втекла: її наздогнали поліцейські У Луцьку 24-річна водійка збила жінку та втекла: її наздогнали поліцейські
26 квітень, 17:23
Лікарі розповіли про стан дитини, яку на переході у Луцьку збили разом із мамою Лікарі розповіли про стан дитини, яку на переході у Луцьку збили разом із мамою
13 лютий, 16:16
Поліція затримала лучанина, який переховувався від покарання за смертельну ДТП на Ковельській Поліція затримала лучанина, який переховувався від покарання за смертельну ДТП на Ковельській
02 лютий, 17:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Загиблому на війні волинянину Сергію Шинкаруку просять надати звання Героя України
Сьогодні, 10:37
 0
У Луцьку у ДТП травмувалися двоє пішоходів. ФОТО
Сьогодні, 10:23
 0
На Волині від завтра відновлюють роботу камери автофіксації порушень ПДР: де саме
Сьогодні, 10:18
 0
У Луцькому районі чули вибух: у чому причина
Сьогодні, 09:54
 0
Захисники за добу знищили понад 500 окупантів і 21 ворожий БПЛА
Сьогодні, 09:45
 0
Медіа
відео
1/8