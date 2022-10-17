У Луцьку небайдужий чоловік допоміг затримати п'яного водія, який мало не скоїв аварію
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Вчора ввечері, 26 квітня, до патрульних звернувся чоловік, який повідомив про громадянина, що керував автівкою Renault у стані сп’яніння та мало не скоїв ДТП на вулиці Паркова, що у Луцьку.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Заявник ж рухався на своєму автомобілі та подав звукові сигнали, через що порушник зупинився.
Інспектори негайно прибули за вказаною адресою. Та під час спілкування із керманичем Renault, патрульні виявили у нього ознаки сп’яніння й запропонували йому пройти огляд на місці події. Водій погодився, однак надалі почав вчиняти дії для ухилення від проходження огляду.
Тоді ж поліцейські запропонували йому проїхати до медичного закладу. Висновок лікаря-нарколога: позитивний, 1,81 проміле, що перевищує допустиму норму у 9 разів.
На правопорушника патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП. Рішення у цій справі прийматиме суд.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Заявник ж рухався на своєму автомобілі та подав звукові сигнали, через що порушник зупинився.
Інспектори негайно прибули за вказаною адресою. Та під час спілкування із керманичем Renault, патрульні виявили у нього ознаки сп’яніння й запропонували йому пройти огляд на місці події. Водій погодився, однак надалі почав вчиняти дії для ухилення від проходження огляду.
Тоді ж поліцейські запропонували йому проїхати до медичного закладу. Висновок лікаря-нарколога: позитивний, 1,81 проміле, що перевищує допустиму норму у 9 разів.
На правопорушника патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП. Рішення у цій справі прийматиме суд.
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