Лучанка зібрала кошти на перевезення тіла загиблої у Польщі сестри

Іванні Максимчук за допомогою небайдужих людей вдалося зібрати кошти на перевезення тіла своєї сестри Ольги, яка загинула в аварії у Польщі.



Про це Іванна Максимчук повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.



«Кошти на перевезення тіла нашої Олічки зібрано. Я дуже вдячна кожному і кожній, хто долучився нам допомогти. Деталі про поховання, будуть згодом. Тепер ми можемо лише молитися за спокій її душі», - йдеться у дописі.



Нагадаємо, 23 квітня поблизу села Слупно в Польщі

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