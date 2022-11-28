Лучанка зібрала кошти на перевезення тіла загиблої у Польщі сестри

Лучанка зібрала кошти на перевезення тіла загиблої у Польщі сестри
Жительці Луцька Іванні Максимчук за допомогою небайдужих людей вдалося зібрати кошти на перевезення тіла своєї сестри Ольги, яка загинула в аварії у Польщі.

Про це Іванна Максимчук повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.

«Кошти на перевезення тіла нашої Олічки зібрано. Я дуже вдячна кожному і кожній, хто долучився нам допомогти. Деталі про поховання, будуть згодом. Тепер ми можемо лише молитися за спокій її душі», - йдеться у дописі.

Нагадаємо, 23 квітня поблизу села Слупно в Польщі сталася смертельна ДТП. Жінка, яка була з України, від отриманих травм померла у лікарні. У загиблої українки залишився маленький син. Сестра загиблої оголосила збір коштів, аби повернути тіло додому, адже на це була потрібна величезна сума коштів.

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Теги: ДТП, Польща, збір коштів
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