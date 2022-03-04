Росіяни облаштували оборонні позиції на будівлях кількох реакторів Запорізької АЕС
Сьогодні, 11:30
Британська розвідка має дані, що російські окупаційні війська станом на березень облаштували оборонні позиції на декількох будівлях реакторів Запорізької АЕС.
Як повідомляє «Європейська правда», про це йдеться у розвідувальному огляді міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 27 квітня.
Наявні супутникові знімки свідчать, що до березня 2023 року російські війська облаштували позиції, укріплені мішками з піском, на дахах кількох із шести будівель реакторів ЗАЕС.
«Росія контролює ЗАСЄ із березня 2022 року, та це перші вказівки, що безпосередньо будівлі реакторів інтегрують в тактичне оборонне планування», – зазначають аналітики.
Це підтверджує тривогу серед російського командування перед очікуваним контрнаступом України.
«Ці кроки з високою ймовірністю збільшують ризики завдання шкоди системам безпеки ЗАЕС, якщо бої будуть іти довкола станції. Втім, завдання безпосередніх катастрофічних ушкоджень реакторам – малоймовірне в умовах найбільш ймовірних сценаріїв із застосуванням стрілецької зброї, тому що ці структури дуже добре укріплені», – зазначають в огляді.
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Як повідомляє «Європейська правда», про це йдеться у розвідувальному огляді міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 27 квітня.
Наявні супутникові знімки свідчать, що до березня 2023 року російські війська облаштували позиції, укріплені мішками з піском, на дахах кількох із шести будівель реакторів ЗАЕС.
«Росія контролює ЗАСЄ із березня 2022 року, та це перші вказівки, що безпосередньо будівлі реакторів інтегрують в тактичне оборонне планування», – зазначають аналітики.
Це підтверджує тривогу серед російського командування перед очікуваним контрнаступом України.
«Ці кроки з високою ймовірністю збільшують ризики завдання шкоди системам безпеки ЗАЕС, якщо бої будуть іти довкола станції. Втім, завдання безпосередніх катастрофічних ушкоджень реакторам – малоймовірне в умовах найбільш ймовірних сценаріїв із застосуванням стрілецької зброї, тому що ці структури дуже добре укріплені», – зазначають в огляді.
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