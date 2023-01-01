Загиблому на війні волинянину Сергію Шинкаруку просять надати звання Героя України

Сергія Шинкарука із села Копачівка Луцького району просить нагородити його посмертно званням Героя України.



Відповідну петицію Іванна Шинкарук Президента України.



Жінка зазначила, що з початком повномасштабного вторгнення РФ проти України її чоловік одразу, без вагань, вирішив захищати свою сім’ю, свій дім та свою Батьківщину.



З перших днів великої війни Сергій Шинкарук служив у лавах територіальної оборони Копачівської ТГ в патрульній групі сіл Копачівка та Олександрівка. Зрозумівши, що може зробити більше, без вагань та не маючи військового досвіду, вступив до лав ЗСУ – в 79-ту ДШВ.



Після півторамісячного навчання воював на Донеччині поблизу Новомихайлівки. Після артилерійського обстрілу надав першу медичну допомогу побратиму, тим самим врятував йому життя. А наступного дня, 16 вересня 2022 року, героїчно загинув, захищаючи цілісність та суверенітет нашої держави.



Без батька залишилось двоє маленьких донечок, без чоловіка – дружина та без сина – мати.



Для того, щоб петицію розглянув Президент, потрібно 25 тисяч голосів.



Підписати її можна за



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дружина загиблого на війні захисника Україниіз села Копачівка Луцького району просить нагородити його посмертно званням Героя України.Відповідну петицію зареєструвала на сайті Президента України.Жінка зазначила, що з початком повномасштабного вторгнення РФ проти України її чоловік одразу, без вагань, вирішив захищати свою сім’ю, свій дім та свою Батьківщину.З перших днів великої війни Сергій Шинкарук служив у лавах територіальної оборони Копачівської ТГ в патрульній групі сіл Копачівка та Олександрівка. Зрозумівши, що може зробити більше, без вагань та не маючи військового досвіду, вступив до лав ЗСУ – в 79-ту ДШВ.Після півторамісячного навчання воював на Донеччині поблизу Новомихайлівки. Після артилерійського обстрілу надав першу медичну допомогу побратиму, тим самим врятував йому життя. А наступного дня, 16 вересня 2022 року, героїчно загинув, захищаючи цілісність та суверенітет нашої держави.Без батька залишилось двоє маленьких донечок, без чоловіка – дружина та без сина – мати.Для того, щоб петицію розглянув Президент, потрібно 25 тисяч голосів.Підписати її можна за посиланням.

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