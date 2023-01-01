У Луцьку виявили нелегала з Молдови

У Луцьку виявили нелегала з Молдови
У Луцьку виявили громадянина Молдови, який проживав за недійсними документами.

Про це повідомили у міграційній службі Волинської області.

У понеділок, 1 травня, спеціалістами сектору запобігання нелегальній міграції Управління ДМС у Волинській області, у місті Луцьку виявили громадянина Республіки Молдова 1972 року народження, котрий з 2020 року проживав за недійсними документами.

За порушення законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства та ухилення від виготовлення діючих документів іноземця притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 203 КУпАП.


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Теги: нелегал, Молдова
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