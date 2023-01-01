Цієї ночі на заході України сили ППО збили п'ять російських ракет

Цієї ночі на заході України сили ППО збили п'ять російських ракет
Сили ППО цієї ночі, 1 травня, на заході України знищили 5 російських ракет.

Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід".

"1 травня 2023 року близько 5 години ранку в зоні відповідальності силами та засобами Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України знищено п'ять крилатих ракет ворога. Попередньо, жертв та руйнувань на заході країни не зафіксовано. Слава силам ППО!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що росія, вночі 1 травня, масовано завдала масованого ракетного удару по Україні: випустила 18 крилатих ракет, з яких 15 вдалося збити українським силам ППО.


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Теги: Росія, Україна, війна
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