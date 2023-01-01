Сили ППО збили 15 із 18 випущених росіянами ракет, – Залужний





Про це Валерій Залужний.



"Близько 02:30 ночі російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації – дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 із району Каспійського моря.



Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.



Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 15! Тримаймо небо! Разом – до перемоги!"- йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цієї ночі, 1 травня, ЗСУ знищили 15 із 18 ворожих ракет.Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ"Близько 02:30 ночі російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації – дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 із району Каспійського моря.Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 15! Тримаймо небо! Разом – до перемоги!"- йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що росіяни вночі атакували Київ ракетами та дронами

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