Сили ППО збили 15 із 18 випущених росіянами ракет, – Залужний

Сили ППО збили 15 із 18 випущених росіянами ракет, – Залужний
Цієї ночі, 1 травня, ЗСУ знищили 15 із 18 ворожих ракет.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Близько 02:30 ночі російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації – дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 із району Каспійського моря.

Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 15! Тримаймо небо! Разом – до перемоги!"- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що росіяни вночі атакували Київ ракетами та дронами.

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Теги: Росія, Україна, війна
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