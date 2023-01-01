Сили ППО збили 15 із 18 випущених росіянами ракет, – Залужний
Сьогодні, 09:19
Цієї ночі, 1 травня, ЗСУ знищили 15 із 18 ворожих ракет.
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"Близько 02:30 ночі російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації – дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 із району Каспійського моря.
Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.
Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 15! Тримаймо небо! Разом – до перемоги!"- йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що росіяни вночі атакували Київ ракетами та дронами.
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Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"Близько 02:30 ночі російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації – дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 із району Каспійського моря.
Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.
Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 15! Тримаймо небо! Разом – до перемоги!"- йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що росіяни вночі атакували Київ ракетами та дронами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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