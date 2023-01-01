Росіяни вночі атакували Київ ракетами та дронами: всі їх збили сили ППО, – КМВА

Росіяни вночі атакували Київ ракетами та дронами: всі їх збили сили ППО, – КМВА
Росія цієї ночі, 1 травня, атакувала знову Київ ракетами та безпілотниками.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

"Цієї ночі ворог здійснив чергову масовану повітряну атаку України. Другу поспіль за останні 3 дні. За попередньою інформацією обстріл ракетами був здійснений з літаків стратегічної авіації (типу Ту95мс). У столиці тривога тривала біля 3-х годин. Рашисти вкотре атакували комплексно - одночасно крилатими ракетами та дронами. За попередньою інформацією, в повітряному просторі Києва силами нашої ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені! Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.


За оперативними зведеннями на зараз - жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури не зафіксовано. Інформація перевіряється та доповнюється.

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Теги: Росія, Україна, війна
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