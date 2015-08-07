Коли повістку вважають належно врученою та за яких умов підпис родича має силу

Максим Шинжирбаєв пояснив, коли ж саме повістка вважається врученою та за яких умов її можуть підписати родичі військовозобов'язаного.



Коментар юриста Назар Степорук.



Повістка вважається врученою належним чином, якщо вона була заздалегідь видана, заповнена даними особи, яку викликають, і її під підпис видали військовозобов'язаному. Також цей документ може отримати хтось з родичів, яким вже виповнилося 18 років і вони постійно мешкають разом.



"Наприклад, особі виповнилося 18 років, вона підлягає строковій військовій службі. Повістку можуть вручити через її батьків, якщо вони разом мешкають. Однак, коли, наприклад, 40-річний військовозобов'язаний живе окремо, але прописаний у батьків, то у такому випадку неможливо через родича вручити. Лише, якщо достеменно відомо, що особа там мешкає постійно", – наголосив юрист.



Також він додав, що повістка не вважається належно врученою, якщо її відправили поштою, у вайбер, повідомили телефоном чи через смс. Тож мають видати виключно власноруч.



Якщо особа відмовляється від вручення належно оформленої повістки, це може бути підставою для кримінального обвинувачення. В Україні вже є такі вироки. Це вже, по суті, є ухилянням, зазначив Шинжирбаєв.



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Зауважимо, що у квітні Кабінет Міністрів розширив повноваження ТЦК та СП. Вручити повістку тепер можуть незалежно від місця перебування на військовому обліку та місця постійної реєстрації.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Юристпояснив, коли ж саме повістка вважається врученою та за яких умов її можуть підписати родичі військовозобов'язаного.Коментар юриста поширив у своєму Телеграм-каналі спікер ОК "Південь"Повістка вважається врученою належним чином, якщо вона була заздалегідь видана, заповнена даними особи, яку викликають, і її під підпис видали військовозобов'язаному. Також цей документ може отримати хтось з родичів, яким вже виповнилося 18 років і вони постійно мешкають разом."Наприклад, особі виповнилося 18 років, вона підлягає строковій військовій службі. Повістку можуть вручити через її батьків, якщо вони разом мешкають. Однак, коли, наприклад, 40-річний військовозобов'язаний живе окремо, але прописаний у батьків, то у такому випадку неможливо через родича вручити. Лише, якщо достеменно відомо, що особа там мешкає постійно", – наголосив юрист.Також він додав, що повістка не вважається належно врученою, якщо її відправили поштою, у вайбер, повідомили телефоном чи через смс. Тож мають видати виключно власноруч.Якщо особа відмовляється від вручення належно оформленої повістки, це може бути підставою для кримінального обвинувачення. В Україні вже є такі вироки. Це вже, по суті, є ухилянням, зазначив Шинжирбаєв.Зауважимо, що у квітні Кабінет Міністрів розширив повноваження ТЦК та СП. Вручити повістку тепер можуть незалежно від місця перебування на військовому обліку та місця постійної реєстрації.

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