Чекає з російського полону чоловіка і двох собак: історія волинської прикордонниці

Аліна Паніна провела в російському полоні 5 місяців. Туди вона потрапила разом із своїм чоловіком, а також їхніми службовими собаками Сонею та Джесі.



Її історію



"Ранок повномасштабного вторгнення я зустріла у Маріупольському порту, де проходила службу. Разом зі своєю чотирилапою помічницею Сонею ми здійснювали огляд морських суден. Цей день я не забуду ніколи", - розповідає Аліна.



В складі свого підрозділу прикордонниця вирушила на завод «Азовмаш», згодом відійшли на «Азовсталь», де тиждень захисники перебували під постійними обстрілами, а далі – полон. З Аліною завжди поруч були її чотирилапі помічники - Соня та Джесі.



"Я не могла їх залишити, адже це члени нашої родини. Вони не просто допомагали мені морально, а попереджали про небезпеку. З часом я помітила, що мої собачки перед обстрілами починали скавчати і ми знали, що на нас летять бомби", - поділилася кінологиня.



Виходила з "Азовсталі" дівчина разом з чотирилапими оборонцями, з якими потрапила до рук окупантів.



"Нас привезли в Оленівку. Умови були жахливими, а день перебування там здавався за місяць. Найбільшою радістю було чути гавкіт своїх собачок, яких тримали десь поруч з колонією. Ніколи не забуду те відчуття, коли нас вивозили звідти, а вони постійно гавкали. Там залишилась частина мого серця", - з сумом пригадує Аліна.



В жовтні минулого року прикордонниця повернулася додому. Дівчина намагається забути пережитий жах і в цьому їй допомагає улюблена справа – кінологія. Після реабілітації Аліна відразу вийшла на службу, каже, що робота допомагає їй відволікатися і не думати про все, що їй довелося пережити.



«Зараз у мене нова помічниця Роксі, теж спанієль. Вона дуже лагідна та грайлива, нагадує мені мою Соню. З нею я опановую нові навики з пошуку наркотичних речовин, аби в парі охороняти кордон», – розповіла прикордонниця.



Попри все, що пережила Аліна, вона не здається. Неймовірної сили духу дівчина, яка є прикладом мужності та героїзму, стійкості та відважності.



«Я не маю права здаватися та вірю, що мій чоловік та наші собачки повернуться додому, а Україна буде вільною та незалежною. Нас не зламати!» – каже Аліна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кінологиня-прикордонницяпровела в російському полоні 5 місяців. Туди вона потрапила разом із своїм чоловіком, а також їхніми службовими собаками Сонею та Джесі.Її історію розповідають на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон."Ранок повномасштабного вторгнення я зустріла у Маріупольському порту, де проходила службу. Разом зі своєю чотирилапою помічницею Сонею ми здійснювали огляд морських суден. Цей день я не забуду ніколи", - розповідає Аліна.В складі свого підрозділу прикордонниця вирушила на завод «Азовмаш», згодом відійшли на «Азовсталь», де тиждень захисники перебували під постійними обстрілами, а далі – полон. З Аліною завжди поруч були її чотирилапі помічники - Соня та Джесі."Я не могла їх залишити, адже це члени нашої родини. Вони не просто допомагали мені морально, а попереджали про небезпеку. З часом я помітила, що мої собачки перед обстрілами починали скавчати і ми знали, що на нас летять бомби", - поділилася кінологиня.Виходила з "Азовсталі" дівчина разом з чотирилапими оборонцями, з якими потрапила до рук окупантів."Нас привезли в Оленівку. Умови були жахливими, а день перебування там здавався за місяць. Найбільшою радістю було чути гавкіт своїх собачок, яких тримали десь поруч з колонією. Ніколи не забуду те відчуття, коли нас вивозили звідти, а вони постійно гавкали. Там залишилась частина мого серця", - з сумом пригадує Аліна.В жовтні минулого року прикордонниця повернулася додому. Дівчина намагається забути пережитий жах і в цьому їй допомагає улюблена справа – кінологія. Після реабілітації Аліна відразу вийшла на службу, каже, що робота допомагає їй відволікатися і не думати про все, що їй довелося пережити.«Зараз у мене нова помічниця Роксі, теж спанієль. Вона дуже лагідна та грайлива, нагадує мені мою Соню. З нею я опановую нові навики з пошуку наркотичних речовин, аби в парі охороняти кордон», – розповіла прикордонниця.Попри все, що пережила Аліна, вона не здається. Неймовірної сили духу дівчина, яка є прикладом мужності та героїзму, стійкості та відважності.«Я не маю права здаватися та вірю, що мій чоловік та наші собачки повернуться додому, а Україна буде вільною та незалежною. Нас не зламати!» – каже Аліна.

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