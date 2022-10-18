Чекає з російського полону чоловіка і двох собак: історія волинської прикордонниці

Чекає з російського полону чоловіка і двох собак: історія волинської прикордонниці
Кінологиня-прикордонниця Аліна Паніна провела в російському полоні 5 місяців. Туди вона потрапила разом із своїм чоловіком, а також їхніми службовими собаками Сонею та Джесі.

Її історію розповідають на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

"Ранок повномасштабного вторгнення я зустріла у Маріупольському порту, де проходила службу. Разом зі своєю чотирилапою помічницею Сонею ми здійснювали огляд морських суден. Цей день я не забуду ніколи", - розповідає Аліна.

В складі свого підрозділу прикордонниця вирушила на завод «Азовмаш», згодом відійшли на «Азовсталь», де тиждень захисники перебували під постійними обстрілами, а далі – полон. З Аліною завжди поруч були її чотирилапі помічники - Соня та Джесі.
Чекає з російського полону чоловіка і двох собак: історія волинської прикордонниці

"Я не могла їх залишити, адже це члени нашої родини. Вони не просто допомагали мені морально, а попереджали про небезпеку. З часом я помітила, що мої собачки перед обстрілами починали скавчати і ми знали, що на нас летять бомби", - поділилася кінологиня.

Виходила з "Азовсталі" дівчина разом з чотирилапими оборонцями, з якими потрапила до рук окупантів.
Чекає з російського полону чоловіка і двох собак: історія волинської прикордонниці

"Нас привезли в Оленівку. Умови були жахливими, а день перебування там здавався за місяць. Найбільшою радістю було чути гавкіт своїх собачок, яких тримали десь поруч з колонією. Ніколи не забуду те відчуття, коли нас вивозили звідти, а вони постійно гавкали. Там залишилась частина мого серця", - з сумом пригадує Аліна.

В жовтні минулого року прикордонниця повернулася додому. Дівчина намагається забути пережитий жах і в цьому їй допомагає улюблена справа – кінологія. Після реабілітації Аліна відразу вийшла на службу, каже, що робота допомагає їй відволікатися і не думати про все, що їй довелося пережити.

«Зараз у мене нова помічниця Роксі, теж спанієль. Вона дуже лагідна та грайлива, нагадує мені мою Соню. З нею я опановую нові навики з пошуку наркотичних речовин, аби в парі охороняти кордон», – розповіла прикордонниця.
Чекає з російського полону чоловіка і двох собак: історія волинської прикордонниці

Попри все, що пережила Аліна, вона не здається. Неймовірної сили духу дівчина, яка є прикладом мужності та героїзму, стійкості та відважності.

«Я не маю права здаватися та вірю, що мій чоловік та наші собачки повернуться додому, а Україна буде вільною та незалежною. Нас не зламати!» – каже Аліна.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: прикордонниця, полон, кінологиня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ракетна атака на Дніпропетровщині: поранені щонайменше 25 людей
Сьогодні, 09:06
Росіяни вночі атакували Київ ракетами та дронами: всі їх збили сили ППО, – КМВА
Сьогодні, 08:55
Чекає з російського полону чоловіка і двох собак: історія волинської прикордонниці
Сьогодні, 08:18
Коли повістку вважають належно врученою та за яких умов підпис родича має силу
Сьогодні, 07:07
Як у Волинській обласній лікарні киянка допомагає розвивати трансплантологію
Сьогодні, 06:00
Схожі новини
Звільнена з полону волинська прикордонниця разом з новою чотирилапою помічницею – уже на службі Звільнена з полону волинська прикордонниця разом з новою чотирилапою помічницею – уже на службі
09 січень, 14:00
Із російського полону звільнили лучанку Людмилу Кравчук Із російського полону звільнили лучанку Людмилу Кравчук
18 жовтень, 2022, 10:53
«Після 340 днів російського полону Андрій повернувся додому», – волинянин, який очолює патрульну поліцію Рівненщини, подякував за брата «Після 340 днів російського полону Андрій повернувся додому», – волинянин, який очолює патрульну поліцію Рівненщини, подякував за брата
27 квітень, 12:20
Із російського полону повернули вже 2279 осіб, – Зеленський Із російського полону повернули вже 2279 осіб, – Зеленський
27 квітень, 02:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ракетна атака на Дніпропетровщині: поранені щонайменше 25 людей
Сьогодні, 09:06
 0
Росіяни вночі атакували Київ ракетами та дронами: всі їх збили сили ППО, – КМВА
Сьогодні, 08:55
 0
Чекає з російського полону чоловіка і двох собак: історія волинської прикордонниці
Сьогодні, 08:18
 0
Коли повістку вважають належно врученою та за яких умов підпис родича має силу
Сьогодні, 07:07
 0
Як у Волинській обласній лікарні киянка допомагає розвивати трансплантологію
Сьогодні, 06:00
 0
Медіа
відео
1/8