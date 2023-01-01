Ракетна атака на Дніпропетровщині: поранені щонайменше 25 людей





Про це Сергій Лисак.



"Трагічні ніч та ранок для Дніпропетровщини. Ворог атакував ракетами. 7 з них військові повітряного командування «Схід» збили. Але є і влучання. Дісталося Павлоградському району. Попередньо, постраждали 25 людей. Серед них троє – діти. У Павлограді пошкоджено промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали. В житловому районі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти, 5 магазинів", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що є руйнування й у громадах району. У Вербківській – побиті майже 40 житлових будинків, у Юр’ївській – 2. У Межиріцькій – пошкоджено школу. На місцях прильотів працюють всі служби. Інформація уточнюється.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цієї ночі, 1 травня, росіяни завдали ракетного удару по Дніпропетровській області. Сім ракет збила ППО, але є влучання в Павлоградському районі.Про це повідомив голова ОВА"Трагічні ніч та ранок для Дніпропетровщини. Ворог атакував ракетами. 7 з них військові повітряного командування «Схід» збили. Але є і влучання. Дісталося Павлоградському району. Попередньо, постраждали 25 людей. Серед них троє – діти. У Павлограді пошкоджено промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали. В житловому районі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти, 5 магазинів", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що є руйнування й у громадах району. У Вербківській – побиті майже 40 житлових будинків, у Юр’ївській – 2. У Межиріцькій – пошкоджено школу. На місцях прильотів працюють всі служби. Інформація уточнюється.Нагадаємо, що росіяни вночі атакували Київ ракетами та дронами: всі їх збили сили ППО.

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