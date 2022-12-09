У мережі активізувалися шахраї, які пропонують допомогу від міжнародних організацій

У мережі активізувалися шахраї, які пропонують допомогу від міжнародних організацій
Мінреінтеграції попередило, що в соціальних мережах і Телеграм-каналах знову активізувалися шахраї, які пропонують допомогу для переселенців від міжнародних організацій.

Про це йдеться на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Відомство розповіло, що такі шахраї створюють фішингові сайти, які схожі на сайти для оформлення соціальних виплат. Наприклад, вони копіюють сайти «єПідтримки», допомоги від ЄС та різних програм благодійних фондів.

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Мінреінтеграції нагадує, що вся інформація про отримання допомоги від міжнародних донорів є лише на офіційних сайтах державних органів і міжнародних організацій.

Такий офіційний ресурс може запитати анкетні дані та номер банківського рахунку, проте ніколи не проситиме надати дані щодо банківської картки, зокрема її CVV/CVC-коду і PIN-коду. Мінреінтеграції закликає про випадки шахрайських дій повідомляти Національній поліції за номером 102.

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Теги: шахраї, допомога
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