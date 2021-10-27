Лучанка, яка продавала у фейсбуці неіснуючі речі, просила суворо її не карати





Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, передає



Жінка у травні 2022 року через фейсбук-акаунт іншої людини розміщувала повідомлення про продаж неіснуючих дитячої гойдалки, батута та дитячого скутера. Жінка, яка побачила ці оголошення захотіла придбати речі і перевела на рахунок шахрайки вісім тисяч гривень.



Цього ж місяця на тій самій фейсбук-сторінці з'явились ще оголошення про продаж батута вартістю 3500 гривень, дивану вартість якого складала 1500 гривень та ще двох батутів вартістю 1800 гривень та 1200 гривень. За ці речі особи, які бажали їх придбати, перерахували гроші лучанці на банківську карту.



26 травня у шахрайки ще одна жінка купила іграшковий мотоцикл вартістю 1200 гривень. Гроші вона так само перерахувала на картку жінки.



В червні 2022 року вона продовжувала розміщувати неправдиві оголошення про продаж різних дитячих речей, зокрема: іграшкових трактора та мотоцикла, два дитячих батути та дитячого басейну.



За іграшковий трактор «продавчиня» отримала 1900 гривень, за іграшковий мотоцикл – 1800, за один батут – 3000 гривень, за ще один дитячий батут та басейн – 6600.



Через місяць «затишшя» жінка знов оголосила на фейсбук-сторінці іншої особи про продаж дитячого мотоцикла і за нього ще одна жінка перерахувала на банківську карту 1700 гривень.



Жінка обманула дев'ятьох осіб і збагатилась на 32 200 гривень.



Лучанка неодружена та має на утриманні чотирьох малолітніх дітей.



У суді у вчиненому щиро розкаялася та просила суворо її не карати. Усі завдані потерпілим збитки добровільно відшкодувала в повному обсязі.



Потерпілі в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд справи у їх відсутності, завдані їм збитки відшкодовано в повному обсязі, просять не призначати обвинуваченій суворе покарання.



Жінку визнали винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.



Призначили покарання за ч. 1 ст. 190 КК України – у виді штрафу в розмірі 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34 000 гривень. Та за ч. 2 ст. 190 КК України - у виді позбавлення волі строком на 1 рік.



На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначили обвинуваченій покарання у виді позбавлення волі строком на 1 рік з іспитовим строком в 1 рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучанка протягом трьох місяців продавала неіснуючі дитячі речі через фейсбук і збагатилась на понад 32 тисячі гривень.Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, передає Конкурент Жінка у травні 2022 року через фейсбук-акаунт іншої людини розміщувала повідомлення про продаж неіснуючих дитячої гойдалки, батута та дитячого скутера. Жінка, яка побачила ці оголошення захотіла придбати речі і перевела на рахунок шахрайки вісім тисяч гривень.Цього ж місяця на тій самій фейсбук-сторінці з'явились ще оголошення про продаж батута вартістю 3500 гривень, дивану вартість якого складала 1500 гривень та ще двох батутів вартістю 1800 гривень та 1200 гривень. За ці речі особи, які бажали їх придбати, перерахували гроші лучанці на банківську карту.26 травня у шахрайки ще одна жінка купила іграшковий мотоцикл вартістю 1200 гривень. Гроші вона так само перерахувала на картку жінки.В червні 2022 року вона продовжувала розміщувати неправдиві оголошення про продаж різних дитячих речей, зокрема: іграшкових трактора та мотоцикла, два дитячих батути та дитячого басейну.За іграшковий трактор «продавчиня» отримала 1900 гривень, за іграшковий мотоцикл – 1800, за один батут – 3000 гривень, за ще один дитячий батут та басейн – 6600.Через місяць «затишшя» жінка знов оголосила на фейсбук-сторінці іншої особи про продаж дитячого мотоцикла і за нього ще одна жінка перерахувала на банківську карту 1700 гривень.Жінка обманула дев'ятьох осіб і збагатилась на 32 200 гривень.Лучанка неодружена та має на утриманні чотирьох малолітніх дітей.У суді у вчиненому щиро розкаялася та просила суворо її не карати. Усі завдані потерпілим збитки добровільно відшкодувала в повному обсязі.Потерпілі в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд справи у їх відсутності, завдані їм збитки відшкодовано в повному обсязі, просять не призначати обвинуваченій суворе покарання.Жінку визнали винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.Призначили покарання за ч. 1 ст. 190 КК України – у виді штрафу в розмірі 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34 000 гривень. Та за ч. 2 ст. 190 КК України - у виді позбавлення волі строком на 1 рік.На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначили обвинуваченій покарання у виді позбавлення волі строком на 1 рік з іспитовим строком в 1 рік.

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