1 травня на Волині: гортаючи календар

1 травня на Волині: гортаючи календар
1 травня день народження святкує народний артист України Василь Зінкевич (на фото).

Також сьогодні відзначають день ангела люди на ім'я Антон, Василь, Віктор, Юхим, Іван, Кузьма, Фелікс, Ян і Тамара.

Вітаємо усіх їх зі святом! Зичимо міцного здоров’я, довголіття та радості від життя.

Окрім того, 1 травня 1945 року вийшов перший номер маневицької районної газети «Вільна праця». З 1991-го видання виходити під назвою «Нова доба».

1 травня відзначають Міжнародний день праці, а віряни у цей день вшановують пам'ять святителя Косми.

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Теги: день народження, Василь Зінкевич, іменини
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