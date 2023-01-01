1 травня на Волині: гортаючи календар
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1 травня день народження святкує народний артист України Василь Зінкевич (на фото).
Також сьогодні відзначають день ангела люди на ім'я Антон, Василь, Віктор, Юхим, Іван, Кузьма, Фелікс, Ян і Тамара.
Вітаємо усіх їх зі святом! Зичимо міцного здоров’я, довголіття та радості від життя.
Окрім того, 1 травня 1945 року вийшов перший номер маневицької районної газети «Вільна праця». З 1991-го видання виходити під назвою «Нова доба».
1 травня відзначають Міжнародний день праці, а віряни у цей день вшановують пам'ять святителя Косми.
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Також сьогодні відзначають день ангела люди на ім'я Антон, Василь, Віктор, Юхим, Іван, Кузьма, Фелікс, Ян і Тамара.
Вітаємо усіх їх зі святом! Зичимо міцного здоров’я, довголіття та радості від життя.
Окрім того, 1 травня 1945 року вийшов перший номер маневицької районної газети «Вільна праця». З 1991-го видання виходити під назвою «Нова доба».
1 травня відзначають Міжнародний день праці, а віряни у цей день вшановують пам'ять святителя Косми.
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