Ставлення українців до Дня перемоги 9 травня значно погіршилося, – дослідження





Про це йдеться у



"День перемоги 9 травня зазнав драматичних змін. У 2010 це було одне з найбільш важливих свят, так вважали 58% населення, за популярністю День перемоги поступався лише Новому року, Різдву і Великодню.



До 2021 року його популярність впала вдвічі і вже тільки 30% вважали його найбільш важливим святом. А у 2023 залишилося тільки 13% прихильників цього свята, менше прихильників тільки у Дня праці", - пояснюють у КМІС.



І додають: вочевидь це пов’язано з війною, з тим, що День перемоги дуже активно святкується у росії як мілітаристське агресивне свято".



Найменш популярні свята в цьому році – День перемоги (9 травня) та День праці (1 травня) - лише 13% та 5% відсотків українців святкують ці дати як улюблені чи важливі.



Згідно з даними дослідження, більшість населення України святкує Великдень та Різдво як найбільш популярні свята.



Наступними за популярністю є День Незалежності й День захисників і захисниць України.



Новий рік, який урочисто святкують у всьому світі, і який всі роки ділив перше місце з Різдвом Христовим і Пасхою, зараз лише на п'ятому місці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Згідно з соціологією, 13% українців вважають День перемоги, який святкують 9 травня, одним з найважливіших свят.Про це йдеться у дослідженні Київського міжнародного інституту соціології."День перемоги 9 травня зазнав драматичних змін. У 2010 це було одне з найбільш важливих свят, так вважали 58% населення, за популярністю День перемоги поступався лише Новому року, Різдву і Великодню.До 2021 року його популярність впала вдвічі і вже тільки 30% вважали його найбільш важливим святом. А у 2023 залишилося тільки 13% прихильників цього свята, менше прихильників тільки у Дня праці", - пояснюють у КМІС.І додають: вочевидь це пов’язано з війною, з тим, що День перемоги дуже активно святкується у росії як мілітаристське агресивне свято".Найменш популярні свята в цьому році – День перемоги (9 травня) та День праці (1 травня) - лише 13% та 5% відсотків українців святкують ці дати як улюблені чи важливі.Згідно з даними дослідження, більшість населення України святкує Великдень та Різдво як найбільш популярні свята.Наступними за популярністю є День Незалежності й День захисників і захисниць України.Новий рік, який урочисто святкують у всьому світі, і який всі роки ділив перше місце з Різдвом Христовим і Пасхою, зараз лише на п'ятому місці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію