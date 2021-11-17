У Луцьку водійка не надала дорогу рятувальникам – її оштрафували на 850 гривень

У Луцьку водійка не надала дорогу рятувальникам – її оштрафували на 850 гривень
В обласному центрі Волині на 850 гривень оштрафували водійку легковика, яка не надала дороги автомобілю ДСНС, зіткнувшись з ним.

Про це стало відомо з постанови Луцького міськрайонного суду, передає ІА Волинські новини.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 29 березня в післяобідню пору. Виїжджаючи з вулиці Чорновола на проспект Соборності, водійка Ford Fiesta Юлія К. не надала переваги у русі службовому авто ДСНС, яке їхало з проблисковим маячком зі звуковою сиреною. Внаслідок цього відбулося зіткнення, автомобілі отримали пошкодження.

Водійка не заперечувала своєї вини. Суд визнав її винною у правопорушенні, передбаченому статтею 124 КУпАП, та оштрафував на 850 гривень.

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Теги: ДТП, Луцьк, штраф
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