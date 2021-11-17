У Луцьку водійка не надала дорогу рятувальникам – її оштрафували на 850 гривень





Про це стало відомо з постанови Луцького міськрайонного суду, передає



Дорожньо-транспортна пригода трапилася 29 березня в післяобідню пору. Виїжджаючи з вулиці Чорновола на проспект Соборності, водійка Ford Fiesta Юлія К. не надала переваги у русі службовому авто ДСНС, яке їхало з проблисковим маячком зі звуковою сиреною. Внаслідок цього відбулося зіткнення, автомобілі отримали пошкодження.



Водійка не заперечувала своєї вини. Суд визнав її винною у правопорушенні, передбаченому статтею 124 КУпАП, та оштрафував на 850 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині на 850 гривень оштрафували водійку легковика, яка не надала дороги автомобілю ДСНС, зіткнувшись з ним.Про це стало відомо з постанови Луцького міськрайонного суду, передає ІА Волинські новини Дорожньо-транспортна пригода трапилася 29 березня в післяобідню пору. Виїжджаючи з вулиці Чорновола на проспект Соборності, водійка Ford Fiesta. не надала переваги у русі службовому авто ДСНС, яке їхало з проблисковим маячком зі звуковою сиреною. Внаслідок цього відбулося зіткнення, автомобілі отримали пошкодження.Водійка не заперечувала своєї вини. Суд визнав її винною у правопорушенні, передбаченому статтею 124 КУпАП, та оштрафував на 850 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію