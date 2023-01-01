Добрі новини від ВолиньPost в останній день квітня
30 квітень, 23:17
Нас щиро тішить міцність та витривалість українців та українок. Саме завдяки вам щодня є добрі новини, про які Інформаційне агентство ВолиньPost традиційно нагадує у своїй постійній рубриці.
Наприклад, сьогодні, 30 квітня, ми писали про таке:
Лондон розглядає покупку для України далекобійних ракет
Великобританія має намір купити ракети великої дальності та обладнання для забезпечення мобільності військ України. Фінансувати закупівлю будуть зі спеціального фонду.
Основними в списку є ракети, який можна запускати з суші, землі та моря з корисним навантаженням від 20 до 490 кг і дальністю польоту від 100 до 300 км.
На F-16 вже готові воювати кілька десятків пілотів, – Повітряні сили
Речник командування Повітряних Сил України Юрій Ігнат повідомив, що на F-16 вже готові воювати кілька десятків пілотів.
«Ми плануємо перевести всіх пілотів (на F-16 — ред.). Нам потрібно навчити всіх. Але визначено командувачем Повітряних Сил пілотів, які вже мають певний рівень англійської мови, бойовий досвід, і це молоді пілоти. Вони готові вже хоч завтра воювати. Тут потрібне політичне рішення, щоб ми почали процес підготовки і наземного персоналу, це офіцери бойового управління, інженери військові. Кілька десятків пілотів готові вже воювати», – сказав Ігнат в ефірі телемарафону.
«Коли є мрія, йтимеш до неї попри все»: метальниця молота, волинянка Ірина Климець
Ірина Климець – українська легкоатлетка, метальниця молота, учасниця двох Олімпійських Ігор, фіналістка чемпіонату світу, рекордсменка України за найкращим показником дальності метання молота.
Про спортивні досягнення, нові цілі, початок кар'єри, тренування під час повномасштабної війни та повсякденне життя легкоатлетка розповіла колегам зі Суспільного.
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Сили оборони минулої доби знищили 470 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
За минулу добу українські воїни знищили 470 окупантів, 2 танки та 5 бойових броньованих машин. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 190510 (+470) осіб,
- танків ‒ 3699 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7189 (+5) од,
- артилерійських систем – 2914 (+6) од,
- РСЗВ – 544 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 295 (+1) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2475 (+4),
- крилатих ракет ‒ 932 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5842 (+6) од,
- спеціальної техніки ‒ 357 (+2).
Артилеристи волинської тероборони знищили на Донеччині ворожий танк
Підрозділи Волинської бригади тероборони, яка нині виконує бойові завдання на сході України, знищили російський танк.
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У Луцьку під час концерту військовий освідчився коханій
У Луцьку під час концертів 17-річного співака зі Старої Вижівки Ярослава Карпука, відомого під псевдонімом Yaktak, відбулося два освідчення.
«Ти знаєш, як я сильно тебе люблю, я готовий життя віддати за тебе. Ти найгарніша, найчарівніша, найпрекрасніша, моя дівчинка. Ти вийдеш за мене?» - сказав військовий.
Обраниця військового відповіла згодою.
На другому концерті відбулося ще одне освідчення. Дівчина також погодилася вийти заміж за свого хлопця і вони станцювали під пісню «Наречена».
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Наприклад, сьогодні, 30 квітня, ми писали про таке:
Лондон розглядає покупку для України далекобійних ракет
Великобританія має намір купити ракети великої дальності та обладнання для забезпечення мобільності військ України. Фінансувати закупівлю будуть зі спеціального фонду.
Основними в списку є ракети, який можна запускати з суші, землі та моря з корисним навантаженням від 20 до 490 кг і дальністю польоту від 100 до 300 км.
На F-16 вже готові воювати кілька десятків пілотів, – Повітряні сили
Речник командування Повітряних Сил України Юрій Ігнат повідомив, що на F-16 вже готові воювати кілька десятків пілотів.
«Ми плануємо перевести всіх пілотів (на F-16 — ред.). Нам потрібно навчити всіх. Але визначено командувачем Повітряних Сил пілотів, які вже мають певний рівень англійської мови, бойовий досвід, і це молоді пілоти. Вони готові вже хоч завтра воювати. Тут потрібне політичне рішення, щоб ми почали процес підготовки і наземного персоналу, це офіцери бойового управління, інженери військові. Кілька десятків пілотів готові вже воювати», – сказав Ігнат в ефірі телемарафону.
«Коли є мрія, йтимеш до неї попри все»: метальниця молота, волинянка Ірина Климець
Ірина Климець – українська легкоатлетка, метальниця молота, учасниця двох Олімпійських Ігор, фіналістка чемпіонату світу, рекордсменка України за найкращим показником дальності метання молота.
Про спортивні досягнення, нові цілі, початок кар'єри, тренування під час повномасштабної війни та повсякденне життя легкоатлетка розповіла колегам зі Суспільного.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
Сили оборони минулої доби знищили 470 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
За минулу добу українські воїни знищили 470 окупантів, 2 танки та 5 бойових броньованих машин. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 190510 (+470) осіб,
- танків ‒ 3699 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7189 (+5) од,
- артилерійських систем – 2914 (+6) од,
- РСЗВ – 544 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 295 (+1) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2475 (+4),
- крилатих ракет ‒ 932 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5842 (+6) од,
- спеціальної техніки ‒ 357 (+2).
Артилеристи волинської тероборони знищили на Донеччині ворожий танк
Підрозділи Волинської бригади тероборони, яка нині виконує бойові завдання на сході України, знищили російський танк.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
У Луцьку під час концерту військовий освідчився коханій
У Луцьку під час концертів 17-річного співака зі Старої Вижівки Ярослава Карпука, відомого під псевдонімом Yaktak, відбулося два освідчення.
«Ти знаєш, як я сильно тебе люблю, я готовий життя віддати за тебе. Ти найгарніша, найчарівніша, найпрекрасніша, моя дівчинка. Ти вийдеш за мене?» - сказав військовий.
Обраниця військового відповіла згодою.
На другому концерті відбулося ще одне освідчення. Дівчина також погодилася вийти заміж за свого хлопця і вони станцювали під пісню «Наречена».
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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