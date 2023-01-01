На F-16 вже готові воювати кілька десятків пілотів, – Повітряні сили

Юрій Ігнат повідомив, що на F-16 вже готові воювати кілька десятків пілотів.



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“Ми плануємо перевести всіх пілотів (на F-16 — ред.). Нам потрібно навчити всіх. Але визначено командувачем Повітряних Сил пілотів, які вже мають певний рівень англійської мови, бойовий досвід, і це молоді пілоти. Вони готові вже хоч завтра воювати. Тут потрібне політичне рішення, щоб ми почали процес підготовки і наземного персоналу, це офіцери бойового управління, інженери військові. Кілька десятків пілотів готові вже воювати”, - сказав Ігнат в ефірі телемарафону.



Нагадаємо, нещодавно президент України заявив, що початок контрнаступу не пов'язаний з отриманням F-16. Він вважає, що Україна не може заморозити конфлікт, бо Росія також використає цей час.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Речник командування Повітряних Сил Україниповідомив, що на F-16 вже готові воювати кілька десятків пілотів.Про це повідомляє Укрінформ “Ми плануємо перевести всіх пілотів (на F-16 — ред.). Нам потрібно навчити всіх. Але визначено командувачем Повітряних Сил пілотів, які вже мають певний рівень англійської мови, бойовий досвід, і це молоді пілоти. Вони готові вже хоч завтра воювати. Тут потрібне політичне рішення, щоб ми почали процес підготовки і наземного персоналу, це офіцери бойового управління, інженери військові. Кілька десятків пілотів готові вже воювати”, - сказав Ігнат в ефірі телемарафону.Нагадаємо, нещодавно президент України заявив, що початок контрнаступу не пов'язаний з отриманням F-16. Він вважає, що Україна не може заморозити конфлікт, бо Росія також використає цей час.

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