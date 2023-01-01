На F-16 вже готові воювати кілька десятків пілотів, – Повітряні сили

На F-16 вже готові воювати кілька десятків пілотів, – Повітряні сили
Речник командування Повітряних Сил України Юрій Ігнат повідомив, що на F-16 вже готові воювати кілька десятків пілотів.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Ми плануємо перевести всіх пілотів (на F-16 — ред.). Нам потрібно навчити всіх. Але визначено командувачем Повітряних Сил пілотів, які вже мають певний рівень англійської мови, бойовий досвід, і це молоді пілоти. Вони готові вже хоч завтра воювати. Тут потрібне політичне рішення, щоб ми почали процес підготовки і наземного персоналу, це офіцери бойового управління, інженери військові. Кілька десятків пілотів готові вже воювати”, - сказав Ігнат в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, нещодавно президент України заявив, що початок контрнаступу не пов'язаний з отриманням F-16. Він вважає, що Україна не може заморозити конфлікт, бо Росія також використає цей час.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Історії волинських бійців, які повернулися з полону
Сьогодні, 07:11
«Коли є мрія, йтимеш до неї попри все»: метальниця молота, волинянка Ірина Климець
Сьогодні, 06:40
На F-16 вже готові воювати кілька десятків пілотів, – Повітряні сили
Сьогодні, 05:55
Лондон розглядає покупку для України далекобійних ракет
Сьогодні, 03:50
Зеленський анонсує потужні кроки для створення трибуналу проти рф
Сьогодні, 02:58
Схожі новини
Історії волинських бійців, які повернулися з полону Історії волинських бійців, які повернулися з полону
Сьогодні, 07:11
Лондон розглядає покупку для України далекобійних ракет Лондон розглядає покупку для України далекобійних ракет
Сьогодні, 03:50
Зеленський анонсує потужні кроки для створення трибуналу проти рф Зеленський анонсує потужні кроки для створення трибуналу проти рф
Сьогодні, 02:58
Росія продовжує виготовляти ракети, але повільними темпами, – Ігнат Росія продовжує виготовляти ракети, але повільними темпами, – Ігнат
Сьогодні, 01:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Історії волинських бійців, які повернулися з полону
Сьогодні, 07:11
 0
«Коли є мрія, йтимеш до неї попри все»: метальниця молота, волинянка Ірина Климець
Сьогодні, 06:40
 0
На F-16 вже готові воювати кілька десятків пілотів, – Повітряні сили
Сьогодні, 05:55
 0
Лондон розглядає покупку для України далекобійних ракет
Сьогодні, 03:50
 0
Зеленський анонсує потужні кроки для створення трибуналу проти рф
Сьогодні, 02:58
 0
Медіа
відео
1/8