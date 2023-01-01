Зеленський анонсує потужні кроки для створення трибуналу проти рф
Сьогодні, 02:58
Президент Володимир Зеленський анонсував наступного тижня важливі кроки для створення трибуналу щодо агресії рф, також він обіцяє нові санкційні рішення.
Про це йдеться у вечірньому зверненні президента, пише Українська правда.
"Наступний тиждень буде доволі важливим з погляду саме нашої боротьби за справедливість для українців, тобто за покарання для держави-терориста й усіх її воєнних злочинців. Ми готуємо кілька важливих, потужних кроків, щоб більше консолідувати партнерів і дати більше енергії для створення трибуналу щодо злочину російської агресії. І щоб прискорити поразку держави-терориста.
Україні й світові не достатньо лише того, щоб росія була слабкою, як це вже відбувається. Треба, щоб вона повністю відповіла за все скоєне нею.
Готуємо й нові санкційні рішення щодо осіб і компаній, які працюють на ВПК терористів, щодо іноземних суб’єктів, чиє постачання допомагає росії подовжувати цю агресію. Незабаром ці наші рішення будуть оприлюднені", - йдеться в повідомленні.
Зеленський підкреслив, що Україна зробить усе можливе, щоб росія якнайшвидше відповіла за скоєне нею.
"Кожен, хто готує такі ракетні обстріли (як 28 квітня в Умані – ред.), не може не знати, що стане співучасником убивства. Кожен, хто наводить ракети й запускає, хто обслуговує літаки й кораблі для терору. Не лише ті, хто віддає накази, а всі, ви всі терористи та вбивці і ви всі маєте бути покарані. І обовʼязково – ті, хто скоїв первісний злочин, із якого почалися всі інші, – злочин агресії проти наших людей, проти нашої держави", – сказав президент.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у вечірньому зверненні президента, пише Українська правда.
"Наступний тиждень буде доволі важливим з погляду саме нашої боротьби за справедливість для українців, тобто за покарання для держави-терориста й усіх її воєнних злочинців. Ми готуємо кілька важливих, потужних кроків, щоб більше консолідувати партнерів і дати більше енергії для створення трибуналу щодо злочину російської агресії. І щоб прискорити поразку держави-терориста.
Україні й світові не достатньо лише того, щоб росія була слабкою, як це вже відбувається. Треба, щоб вона повністю відповіла за все скоєне нею.
Готуємо й нові санкційні рішення щодо осіб і компаній, які працюють на ВПК терористів, щодо іноземних суб’єктів, чиє постачання допомагає росії подовжувати цю агресію. Незабаром ці наші рішення будуть оприлюднені", - йдеться в повідомленні.
Зеленський підкреслив, що Україна зробить усе можливе, щоб росія якнайшвидше відповіла за скоєне нею.
"Кожен, хто готує такі ракетні обстріли (як 28 квітня в Умані – ред.), не може не знати, що стане співучасником убивства. Кожен, хто наводить ракети й запускає, хто обслуговує літаки й кораблі для терору. Не лише ті, хто віддає накази, а всі, ви всі терористи та вбивці і ви всі маєте бути покарані. І обовʼязково – ті, хто скоїв первісний злочин, із якого почалися всі інші, – злочин агресії проти наших людей, проти нашої держави", – сказав президент.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Лондон розглядає покупку для України далекобійних ракет
Сьогодні, 03:50
Зеленський анонсує потужні кроки для створення трибуналу проти рф
Сьогодні, 02:58
30 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Біля Мар’їнки окупанти все частіше відмовляються воювати, – Генштаб
29 квітень, 23:33
Медіа