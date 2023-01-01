Зеленський анонсує потужні кроки для створення трибуналу проти рф

Зеленський анонсує потужні кроки для створення трибуналу проти рф
Президент Володимир Зеленський анонсував наступного тижня важливі кроки для створення трибуналу щодо агресії рф, також він обіцяє нові санкційні рішення.

Про це йдеться у вечірньому зверненні президента, пише Українська правда.

"Наступний тиждень буде доволі важливим з погляду саме нашої боротьби за справедливість для українців, тобто за покарання для держави-терориста й усіх її воєнних злочинців. Ми готуємо кілька важливих, потужних кроків, щоб більше консолідувати партнерів і дати більше енергії для створення трибуналу щодо злочину російської агресії. І щоб прискорити поразку держави-терориста.

Україні й світові не достатньо лише того, щоб росія була слабкою, як це вже відбувається. Треба, щоб вона повністю відповіла за все скоєне нею.

Готуємо й нові санкційні рішення щодо осіб і компаній, які працюють на ВПК терористів, щодо іноземних суб’єктів, чиє постачання допомагає росії подовжувати цю агресію. Незабаром ці наші рішення будуть оприлюднені", - йдеться в повідомленні.

Зеленський підкреслив, що Україна зробить усе можливе, щоб росія якнайшвидше відповіла за скоєне нею.

"Кожен, хто готує такі ракетні обстріли (як 28 квітня в Умані – ред.), не може не знати, що стане співучасником убивства. Кожен, хто наводить ракети й запускає, хто обслуговує літаки й кораблі для терору. Не лише ті, хто віддає накази, а всі, ви всі терористи та вбивці і ви всі маєте бути покарані. І обовʼязково – ті, хто скоїв первісний злочин, із якого почалися всі інші, – злочин агресії проти наших людей, проти нашої держави", – сказав президент.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лондон розглядає покупку для України далекобійних ракет
Сьогодні, 03:50
Зеленський анонсує потужні кроки для створення трибуналу проти рф
Сьогодні, 02:58
Росія продовжує виготовляти ракети, але повільними темпами, – Ігнат
Сьогодні, 01:34
30 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Біля Мар’їнки окупанти все частіше відмовляються воювати, – Генштаб
29 квітень, 23:33
Схожі новини
Лондон розглядає покупку для України далекобійних ракет Лондон розглядає покупку для України далекобійних ракет
Сьогодні, 03:50
Росія продовжує виготовляти ракети, але повільними темпами, – Ігнат Росія продовжує виготовляти ракети, але повільними темпами, – Ігнат
Сьогодні, 01:34
Біля Мар’їнки окупанти все частіше відмовляються воювати, – Генштаб Біля Мар’їнки окупанти все частіше відмовляються воювати, – Генштаб
29 квітень, 23:33
Рідним загиблого на війні директора школи з Волині Володимира Савчука вручили нагороду Рідним загиблого на війні директора школи з Волині Володимира Савчука вручили нагороду
29 квітень, 21:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лондон розглядає покупку для України далекобійних ракет
Сьогодні, 03:50
 0
Зеленський анонсує потужні кроки для створення трибуналу проти рф
Сьогодні, 02:58
 0
Росія продовжує виготовляти ракети, але повільними темпами, – Ігнат
Сьогодні, 01:34
 0
30 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Біля Мар’їнки окупанти все частіше відмовляються воювати, – Генштаб
29 квітень, 23:33
 0
Медіа
відео
1/8