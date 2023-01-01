Росія продовжує виготовляти ракети, але повільними темпами, – Ігнат

Росія продовжує виготовляти ракети, але повільними темпами, – Ігнат
Росія продовжує випускати ракети, але темпи виробництва невисокі, адже це високотехнологічна зброя і для її виготовлення потрібен час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Ми знаємо, що небагато ракет залишилося у росіян, хоча вони продовжують їх виготовляти. Ті рештки, які були під час крайніх ударів знайдені, свідчать про те, що це свіжі ракети, виготовлялися вони й восени, є і зимові варіанти запчастин", - сказав Ігнат.

За його словами, Росія продовжує випускати ракети, але темпи виробництва невисокі, бо "це високотехнологічна зброя, і вона швидко не виробляється".

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Теги: Росія, Україна, війна
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