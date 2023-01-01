30 квітня на Волині: гортаючи календар

30 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження громадський діяч Леонід Тивонюк (на фото), журналіст Євгенія Стєкунова, заслужений тренер України Володимир Левчук.

Вітаємо їх та бажаємо здоров’я, любові й наснаги.

Іменини 30 квітня – в Олександра та Семена.

Зичимо чоловікам, які носять ці імена, здоров’я і життєвих перемог.

30 квітня 1999 року вперше на Волині відзначили День культури національних меншин.

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Теги: Гортаючи календар, Волинь
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