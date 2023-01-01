Лондон розглядає покупку для України далекобійних ракет





Видання Defence24 пише, що Міноборони Великої Британії оприлюднило вимоги до ударних систем для України, повідомляє



Основними в списку є ракети, який можна запускати з суші, землі та моря з корисним навантаженням від 20 до 490 кг і дальністю польоту від 100 до 300 км.



Нагадаємо, що Фонд підтримки України створений під керівництвом Великобританії. Кошти в нього направили Ісландія, Норвегія, Швеція, Данія і Литва для закупівлі військового обладнання для України.



Загальна сума становить понад 520 мільйонів фунтів стерлінгів, з яких 200 мільйонів фунтів стерлінгів вже розподілені, в тому числі на БПЛА, розвідувальні системи і засоби ППО, а також запасні частини для військового транспорту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Великобританія має намір купити ракети великої дальності та обладнання для забезпечення мобільності військ України. Фінансувати закупівлю будуть зі спеціального фонду.Видання Defence24 пише, що Міноборони Великої Британії оприлюднило вимоги до ударних систем для України, повідомляє УНІАН Основними в списку є ракети, який можна запускати з суші, землі та моря з корисним навантаженням від 20 до 490 кг і дальністю польоту від 100 до 300 км.Нагадаємо, що Фонд підтримки України створений під керівництвом Великобританії. Кошти в нього направили Ісландія, Норвегія, Швеція, Данія і Литва для закупівлі військового обладнання для України.Загальна сума становить понад 520 мільйонів фунтів стерлінгів, з яких 200 мільйонів фунтів стерлінгів вже розподілені, в тому числі на БПЛА, розвідувальні системи і засоби ППО, а також запасні частини для військового транспорту.

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