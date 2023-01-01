Сили оборони минулої доби знищили 470 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога





Про це інформує Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.04.23 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 190510 (+470) осіб,

- танків ‒ 3699 (+2) од,

- бойових броньованих машин ‒ 7189 (+5) од,

- артилерійських систем – 2914 (+6) од,

- РСЗВ – 544 (+1) од,

- засобів ППО ‒ 295 (+1) од,

- літаків – 308 (+0) од,

- гелікоптерів – 294 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2475 (+4),

- крилатих ракет ‒ 932 (+0),

- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 5842 (+6) од,

- спеціальної техніки ‒ 357 (+2).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу українські воїни знищили 470 окупантів, 2 танки та 5 бойових броньованих машин.Про це інформує Генштаб ЗСУ.- особового складу ‒ близько 190510 (+470) осіб,- танків ‒ 3699 (+2) од,- бойових броньованих машин ‒ 7189 (+5) од,- артилерійських систем – 2914 (+6) од,- РСЗВ – 544 (+1) од,- засобів ППО ‒ 295 (+1) од,- літаків – 308 (+0) од,- гелікоптерів – 294 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2475 (+4),- крилатих ракет ‒ 932 (+0),- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 5842 (+6) од,- спеціальної техніки ‒ 357 (+2).

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