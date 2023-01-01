Сили оборони минулої доби знищили 470 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога

Сили оборони минулої доби знищили 470 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
За минулу добу українські воїни знищили 470 окупантів, 2 танки та 5 бойових броньованих машин.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.04.23 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 190510 (+470) осіб,
- танків ‒ 3699 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7189 (+5) од,
- артилерійських систем – 2914 (+6) од,
- РСЗВ – 544 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 295 (+1) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2475 (+4),
- крилатих ракет ‒ 932 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5842 (+6) од,
- спеціальної техніки ‒ 357 (+2).

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Теги: втрати ворога, окупанти
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