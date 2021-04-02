На Волині тимчасово закриють залізничний переїзд

На Волині тимчасово закриють залізничний переїзд
Залізничний переїзд Підгородне – Руда на Любомльщині буде тимчасово закритий для руху автомобільного транспорту.

Про це пишуть на сторінці Вишнівської громади у фейсбуці.

«За інформацією начальника ВПС «Ковельська дистанція колії» залізничний переїзд (Підгородне – Руда) буде тимчасово закритий для руху автомобільного транспорту у період з 1 травня по 5 травня 2023 року у зв’язку із виконанням капітального ремонту колії 1435 на перегоні Мацеїв – Любомль», – ідеться у дописі.

Зауважують, що об’їзд буде здійснюватися через залізничний переїзд Біличі-Луків.

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Теги: транспорт, залізничний переїзд
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