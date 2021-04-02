На Волині тимчасово закриють залізничний переїзд

Залізничний переїзд Підгородне – Руда на Любомльщині буде тимчасово закритий для руху автомобільного транспорту.Про це пишуть на сторінці Вишнівської громади у фейсбуці.«За інформацією начальника ВПС «Ковельська дистанція колії» залізничний переїзд (Підгородне – Руда) буде тимчасово закритий для руху автомобільного транспорту у період з 1 травня по 5 травня 2023 року у зв’язку із виконанням капітального ремонту колії 1435 на перегоні Мацеїв – Любомль», – ідеться у дописі.Зауважують, що об’їзд буде здійснюватися через залізничний переїзд Біличі-Луків.