На Волині тимчасово закриють залізничний переїзд
Сьогодні, 11:13
Залізничний переїзд Підгородне – Руда на Любомльщині буде тимчасово закритий для руху автомобільного транспорту.
Про це пишуть на сторінці Вишнівської громади у фейсбуці.
«За інформацією начальника ВПС «Ковельська дистанція колії» залізничний переїзд (Підгородне – Руда) буде тимчасово закритий для руху автомобільного транспорту у період з 1 травня по 5 травня 2023 року у зв’язку із виконанням капітального ремонту колії 1435 на перегоні Мацеїв – Любомль», – ідеться у дописі.
Зауважують, що об’їзд буде здійснюватися через залізничний переїзд Біличі-Луків.
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Про це пишуть на сторінці Вишнівської громади у фейсбуці.
«За інформацією начальника ВПС «Ковельська дистанція колії» залізничний переїзд (Підгородне – Руда) буде тимчасово закритий для руху автомобільного транспорту у період з 1 травня по 5 травня 2023 року у зв’язку із виконанням капітального ремонту колії 1435 на перегоні Мацеїв – Любомль», – ідеться у дописі.
Зауважують, що об’їзд буде здійснюватися через залізничний переїзд Біличі-Луків.
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