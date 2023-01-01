Поблизу Луцька горіла господарська споруда. ФОТО

Поблизу Луцька горіла господарська споруда. ФОТО
Сьогодні, 30 квітня, вранці у селі Липини, що у Луцькому районі, трапилась пожежа в господарській споруді.

Про це повідомляє ДСНС Волині у фейсбуці.

Повідомлення до служби 101 надійшло о 5:36, на місце події прибуло варта 1-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька.

На гасіння подали 2 водяних стволи. Ліквідували пожежу о 6:16, вогнем знищено частково покрівлю і перекриття, пошкоджено речі домашнього вжитку.

Ймовірна причина пожежі: коротке замикання електромережі.
Поблизу Луцька горіла господарська споруда. ФОТО



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Теги: ДСНС, пожежа, замикання
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