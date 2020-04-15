У Луцькому районі – аварія: від удару легковик злетів на узбіччя
Сьогодні, 11:49
ДТП з участю двох авто сталася вранці 30 квітня біля села Забороль Луцького району.
Про це ІА Волинські Новини повідомили очевидці.
Зазначають, що зіткнулися два авто. Від удару один із легковиків злетів з дороги на узбіччя.
В обох автівок внаслідок удару – значні механічні пошкодження. На місці працює поліція.
Деталі – згодом.
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Про це ІА Волинські Новини повідомили очевидці.
Зазначають, що зіткнулися два авто. Від удару один із легковиків злетів з дороги на узбіччя.
В обох автівок внаслідок удару – значні механічні пошкодження. На місці працює поліція.
Деталі – згодом.
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