У Луцькому районі – аварія: від удару легковик злетів на узбіччя

У Луцькому районі – аварія: від удару легковик злетів на узбіччя
ДТП з участю двох авто сталася вранці 30 квітня біля села Забороль Луцького району.

Про це ІА Волинські Новини повідомили очевидці.

Зазначають, що зіткнулися два авто. Від удару один із легковиків злетів з дороги на узбіччя.

В обох автівок внаслідок удару – значні механічні пошкодження. На місці працює поліція.

Деталі – згодом.

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Теги: Забороль, ДТП, аварія
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