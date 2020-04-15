У Луцькому районі – аварія: від удару легковик злетів на узбіччя





Про це ІА Волинські Новини повідомили очевидці.



Зазначають, що зіткнулися два авто. Від удару один із легковиків злетів з дороги на узбіччя.



В обох автівок внаслідок удару – значні механічні пошкодження. На місці працює поліція.



Деталі – згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ДТП з участю двох авто сталася вранці 30 квітня біля села Забороль Луцького району.Про це ІА Волинські Новини повідомили очевидці.Зазначають, що зіткнулися два авто. Від удару один із легковиків злетів з дороги на узбіччя.В обох автівок внаслідок удару – значні механічні пошкодження. На місці працює поліція.Деталі – згодом.

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