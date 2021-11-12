Волинянина, який побив сусіда, оштрафували на 102 гривні

Волинянина, який побив сусіда, оштрафували на 102 гривні
Жителя Іваничівщини, який посварився з сусідом і вдарив його, оштрафували на 102 гривні.

Про це йдеться у постанові Іваничівського районного суду від 12 квітня, передає БУГ.

6-го березня близько 16:00 чоловік причепився до свого сусіда: ображав його нецензурною лайкою та вдарив в область грудної клітки, що не спричинило тілесних ушкоджень.

Проти дебошира порушили адміністративне провадження: за ст. 173 КУпАП (Дрібне хуліганство).

В судове засідання чоловік не з’явився, хоча був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, що підтверджується розпискою. В попередніх судових засіданнях свою вину він не визнавав та запевняв, що жодних хуліганських дій не вчиняв. Дебошир пояснював, що до нього приїхали працівники поліції, які дали підписати документи, а він погодився.

Потерпілий пояснив, що його сусід кожен день вживає спиртні напої. І цього дня він, мовляв, прийшов до нього додому в стані алкогольного сп`яніння та почав чіплятись, безпричинно сварився, ображав, погрожував, що підпалить будинок. Такі випадки, за словами сусіда обвинуваченого, є непоодинокими. Додатково потерпілий зазначив, що хулігана бояться всі сусіди, оскільки він в п’яному стані дуже агресивний.

Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання – 102 гривні штрафу. Також він сплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 537 гривень.

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Теги: суд, Волинь, штраф
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