Волинянина, який побив сусіда, оштрафували на 102 гривні





Про це йдеться у постанові Іваничівського районного суду від 12 квітня, передає



6-го березня близько 16:00 чоловік причепився до свого сусіда: ображав його нецензурною лайкою та вдарив в область грудної клітки, що не спричинило тілесних ушкоджень.



Проти дебошира порушили адміністративне провадження: за ст. 173 КУпАП (Дрібне хуліганство).



В судове засідання чоловік не з’явився, хоча був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, що підтверджується розпискою. В попередніх судових засіданнях свою вину він не визнавав та запевняв, що жодних хуліганських дій не вчиняв. Дебошир пояснював, що до нього приїхали працівники поліції, які дали підписати документи, а він погодився.



Потерпілий пояснив, що його сусід кожен день вживає спиртні напої. І цього дня він, мовляв, прийшов до нього додому в стані алкогольного сп`яніння та почав чіплятись, безпричинно сварився, ображав, погрожував, що підпалить будинок. Такі випадки, за словами сусіда обвинуваченого, є непоодинокими. Додатково потерпілий зазначив, що хулігана бояться всі сусіди, оскільки він в п’яному стані дуже агресивний.



Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання – 102 гривні штрафу. Також він сплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 537 гривень.

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