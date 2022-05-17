На Волині подешевшали овочі. ВІДЕО
Сьогодні, 15:13
На споживчих ринках Волині спостерігається зниження вартості орієнтовно на 20-25 % на окремі овочі, на які перед Великоднем ціна раніше підвищувалась.
Про це Суспільному розповів заступник начальника управління департаменту економіки ОВА Андрій Ткачук.
З його слів, ціна моркви та буряків, які входять до борщового набору, є стабільною. Не змінилася й вартість картоплі, кілограм якої вартує від шести до восьми гривень.
У травні, говорить Андрій Ткачук, волинянам не варто очікувати суттєвого зниження цін на продукти.
Перед Великоднем, зазначив заступник начальника управління департаменту економіки, подешевшали на 10 % курячі яйця. Зараз, каже посадовець, ціна може повернутися до попередньої.
"На яєчну продукцію так само я думаю, залишаться ціни на достатньо високому рівні. Тому що частина птахофабрик, знищена. Частину продукції і в першу чергу корми приходиться отримувати з-за кордону, і відповідно валютні витрати і валютні ризики", – додав Андрій Ткачук.
Придбати овочі по собівартості можна у фермерів на сільськогосподарських ярмарках, – радить начальник управління агропромислового розвитку ОВА Юрій Юрченко. Каже: на ярмарках ціни на овочі на 25-30 % нижчі, ніж у магазинах.
"Область загалом виробляє понад 260 тисяч тонн овочів і картоплі за рік. Річна раціональна норма споживання – це орієнтовно 160 тисяч. Тобто, наша область повністю себе забезпечує в овочевій групі", – каже посадовець.
Суспільне побувало на луцькому ринку "Пасаж" і поспілкувалося з продавцями та покупцями з приводу коливання цін на фрукти, овочі, яйця та іншу продукцію впродовж квітня.
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Про це Суспільному розповів заступник начальника управління департаменту економіки ОВА Андрій Ткачук.
З його слів, ціна моркви та буряків, які входять до борщового набору, є стабільною. Не змінилася й вартість картоплі, кілограм якої вартує від шести до восьми гривень.
У травні, говорить Андрій Ткачук, волинянам не варто очікувати суттєвого зниження цін на продукти.
Перед Великоднем, зазначив заступник начальника управління департаменту економіки, подешевшали на 10 % курячі яйця. Зараз, каже посадовець, ціна може повернутися до попередньої.
"На яєчну продукцію так само я думаю, залишаться ціни на достатньо високому рівні. Тому що частина птахофабрик, знищена. Частину продукції і в першу чергу корми приходиться отримувати з-за кордону, і відповідно валютні витрати і валютні ризики", – додав Андрій Ткачук.
Придбати овочі по собівартості можна у фермерів на сільськогосподарських ярмарках, – радить начальник управління агропромислового розвитку ОВА Юрій Юрченко. Каже: на ярмарках ціни на овочі на 25-30 % нижчі, ніж у магазинах.
"Область загалом виробляє понад 260 тисяч тонн овочів і картоплі за рік. Річна раціональна норма споживання – це орієнтовно 160 тисяч. Тобто, наша область повністю себе забезпечує в овочевій групі", – каже посадовець.
Суспільне побувало на луцькому ринку "Пасаж" і поспілкувалося з продавцями та покупцями з приводу коливання цін на фрукти, овочі, яйця та іншу продукцію впродовж квітня.
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