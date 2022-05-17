На Волині подешевшали овочі. ВІДЕО





Про це Андрій Ткачук.



З його слів, ціна моркви та буряків, які входять до борщового набору, є стабільною. Не змінилася й вартість картоплі, кілограм якої вартує від шести до восьми гривень.



У травні, говорить Андрій Ткачук, волинянам не варто очікувати суттєвого зниження цін на продукти.



Перед Великоднем, зазначив заступник начальника управління департаменту економіки, подешевшали на 10 % курячі яйця. Зараз, каже посадовець, ціна може повернутися до попередньої.



"На яєчну продукцію так само я думаю, залишаться ціни на достатньо високому рівні. Тому що частина птахофабрик, знищена. Частину продукції і в першу чергу корми приходиться отримувати з-за кордону, і відповідно валютні витрати і валютні ризики", – додав Андрій Ткачук.



Придбати овочі по собівартості можна у фермерів на сільськогосподарських ярмарках, – радить начальник управління агропромислового розвитку ОВА Юрій Юрченко. Каже: на ярмарках ціни на овочі на 25-30 % нижчі, ніж у магазинах.



"Область загалом виробляє понад 260 тисяч тонн овочів і картоплі за рік. Річна раціональна норма споживання – це орієнтовно 160 тисяч. Тобто, наша область повністю себе забезпечує в овочевій групі", – каже посадовець.



Суспільне побувало на луцькому ринку "Пасаж" і поспілкувалося з продавцями та покупцями з приводу коливання цін на фрукти, овочі, яйця та іншу продукцію впродовж квітня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На споживчих ринках Волині спостерігається зниження вартості орієнтовно на 20-25 % на окремі овочі, на які перед Великоднем ціна раніше підвищувалась.Про це Суспільному розповів заступник начальника управління департаменту економіки ОВАЗ його слів, ціна моркви та буряків, які входять до борщового набору, є стабільною. Не змінилася й вартість картоплі, кілограм якої вартує від шести до восьми гривень.У травні, говорить Андрій Ткачук, волинянам не варто очікувати суттєвого зниження цін на продукти.Перед Великоднем, зазначив заступник начальника управління департаменту економіки, подешевшали на 10 % курячі яйця. Зараз, каже посадовець, ціна може повернутися до попередньої."На яєчну продукцію так само я думаю, залишаться ціни на достатньо високому рівні. Тому що частина птахофабрик, знищена. Частину продукції і в першу чергу корми приходиться отримувати з-за кордону, і відповідно валютні витрати і валютні ризики", – додав Андрій Ткачук.Придбати овочі по собівартості можна у фермерів на сільськогосподарських ярмарках, – радить начальник управління агропромислового розвитку ОВА Юрій Юрченко. Каже: на ярмарках ціни на овочі на 25-30 % нижчі, ніж у магазинах."Область загалом виробляє понад 260 тисяч тонн овочів і картоплі за рік. Річна раціональна норма споживання – це орієнтовно 160 тисяч. Тобто, наша область повністю себе забезпечує в овочевій групі", – каже посадовець.Суспільне побувало на луцькому ринку "Пасаж" і поспілкувалося з продавцями та покупцями з приводу коливання цін на фрукти, овочі, яйця та іншу продукцію впродовж квітня.

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