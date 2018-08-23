У центрі Луцька – ДТП за участю велосипедиста. ФОТО

У центрі Луцька – ДТП за участю велосипедиста. ФОТО
Сьогодні, 30 квітня, близько 14:30 навпроти філармонії, що на проспекті Волі, трапилася аварія за участю велосипедиста.

Про це виданню ВСН повідомили очевидці.

За словами очевидців аварії, велосипедист виїхав на дорогу, на що йому посигналила водійка тролейбуса. Велосипедист різко повернув у сторону і врізався в припарковану машину.

Внаслідок аварії велосипедист отримав травми, його забрала швидка.

У центрі Луцька – ДТП за участю велосипедиста. ФОТО
У центрі Луцька – ДТП за участю велосипедиста. ФОТО

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Теги: ДТП, Луцьк, аварія, проспект Волі
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