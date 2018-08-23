У центрі Луцька – ДТП за участю велосипедиста. ФОТО
Сьогодні, 16:12
Сьогодні, 30 квітня, близько 14:30 навпроти філармонії, що на проспекті Волі, трапилася аварія за участю велосипедиста.
Про це виданню ВСН повідомили очевидці.
За словами очевидців аварії, велосипедист виїхав на дорогу, на що йому посигналила водійка тролейбуса. Велосипедист різко повернув у сторону і врізався в припарковану машину.
Внаслідок аварії велосипедист отримав травми, його забрала швидка.
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Про це виданню ВСН повідомили очевидці.
За словами очевидців аварії, велосипедист виїхав на дорогу, на що йому посигналила водійка тролейбуса. Велосипедист різко повернув у сторону і врізався в припарковану машину.
Внаслідок аварії велосипедист отримав травми, його забрала швидка.
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