У центрі Луцька – ДТП за участю велосипедиста. ФОТО





Про це виданню



За словами очевидців аварії, велосипедист виїхав на дорогу, на що йому посигналила водійка тролейбуса. Велосипедист різко повернув у сторону і врізався в припарковану машину.



Внаслідок аварії велосипедист отримав травми, його забрала швидка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 30 квітня, близько 14:30 навпроти філармонії, що на проспекті Волі, трапилася аварія за участю велосипедиста.Про це виданню ВСН повідомили очевидці.За словами очевидців аварії, велосипедист виїхав на дорогу, на що йому посигналила водійка тролейбуса. Велосипедист різко повернув у сторону і врізався в припарковану машину.Внаслідок аварії велосипедист отримав травми, його забрала швидка.

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