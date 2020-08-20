У місті на Волині обвалилися гаражі райради. ФОТО

У місті на Волині обвалилися гаражі райради. ФОТО
На вулиці Поштовій, що у центрі Володимира, за магазином «Маяк» обвалилися гаражні приміщення, що належать районній раді.

Про це пише БУГ.

Наразі місце обгородили. Покрівля та стіни порушились внаслідок погодних умов. Відомо, що даними приміщеннями уже довгий час не користувалися. Володимирська районна рада виставила їх на продаж.

Відомо, що найближчим часом ці гаражі будуть продані. Ймовірним покупцем є фірма з орбіти голови Володимирської ОВА Юрія Лобача.

У місті на Волині обвалилися гаражі райради. ФОТО
У місті на Волині обвалилися гаражі райради. ФОТО
У місті на Волині обвалилися гаражі райради. ФОТО

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Теги: Володимир, райрада, гараж
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