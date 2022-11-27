У Луцьку водія, який врізався в припарковану автівку і втік, оштрафували на понад 3 тисячі гривень





Про це стало відомо з постанови Луцького міськрайонного суду, передає



Дорожньо-транспортна пригода трапилася 4 квітня. Під час руху водій Peugeot 407 Валентин Т. не дотримався бокового інтервалу та зіткнувся з Opel, який зупинився на червоний сигнал світлофора в зустрічному напрямку на перехресті вулиць Задворецької та Карпенка-Карого.



Після цього водій «француза» вирішив покинути місце аварії. Його дії кваліфікували за статтями 122-4, 124 КУпАП.



Під час розгляду справи винуватець ДТП підтвердив обставини аварії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Штраф у розмірі 3400 гривень заплатить водій, який на початку квітня на вулиці Задворецькій врізався в інше авто та втік.Про це стало відомо з постанови Луцького міськрайонного суду, передає ІА Волинські новини Дорожньо-транспортна пригода трапилася 4 квітня. Під час руху водій Peugeot 407не дотримався бокового інтервалу та зіткнувся з Opel, який зупинився на червоний сигнал світлофора в зустрічному напрямку на перехресті вулиць Задворецької та Карпенка-Карого.Після цього водій «француза» вирішив покинути місце аварії. Його дії кваліфікували за статтями 122-4, 124 КУпАП.Під час розгляду справи винуватець ДТП підтвердив обставини аварії.

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