У Луцьку водія, який врізався в припарковану автівку і втік, оштрафували на понад 3 тисячі гривень
Сьогодні, 17:44
Штраф у розмірі 3400 гривень заплатить водій, який на початку квітня на вулиці Задворецькій врізався в інше авто та втік.
Про це стало відомо з постанови Луцького міськрайонного суду, передає ІА Волинські новини.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 4 квітня. Під час руху водій Peugeot 407 Валентин Т. не дотримався бокового інтервалу та зіткнувся з Opel, який зупинився на червоний сигнал світлофора в зустрічному напрямку на перехресті вулиць Задворецької та Карпенка-Карого.
Після цього водій «француза» вирішив покинути місце аварії. Його дії кваліфікували за статтями 122-4, 124 КУпАП.
Під час розгляду справи винуватець ДТП підтвердив обставини аварії.
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Про це стало відомо з постанови Луцького міськрайонного суду, передає ІА Волинські новини.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 4 квітня. Під час руху водій Peugeot 407 Валентин Т. не дотримався бокового інтервалу та зіткнувся з Opel, який зупинився на червоний сигнал світлофора в зустрічному напрямку на перехресті вулиць Задворецької та Карпенка-Карого.
Після цього водій «француза» вирішив покинути місце аварії. Його дії кваліфікували за статтями 122-4, 124 КУпАП.
Під час розгляду справи винуватець ДТП підтвердив обставини аварії.
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