Аварія на луцькому перехресті: три автівки в‘їхали в «кадилак». ФОТО





Про це виданню



За їхніми словами, ДТП трапилася близько 17 години. Відомо, що три автівки в'їхали у білий «кадилак».



За попередньою інформацією, в аварії ніхто не постраждав.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 30 квітня, у Луцьку на перехресті вулиць Героїв УПА - Ківерцівська – Стрілецька - Набережна трапилася аварія: зіткнулися чотири автівки.Про це виданню ВСН повідомили очевидці.За їхніми словами, ДТП трапилася близько 17 години. Відомо, що три автівки в'їхали у білий «кадилак».За попередньою інформацією, в аварії ніхто не постраждав.

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