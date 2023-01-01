Аварія на луцькому перехресті: три автівки в‘їхали в «кадилак». ФОТО
Сьогодні, 18:10
Сьогодні, 30 квітня, у Луцьку на перехресті вулиць Героїв УПА - Ківерцівська – Стрілецька - Набережна трапилася аварія: зіткнулися чотири автівки.
Про це виданню ВСН повідомили очевидці.
За їхніми словами, ДТП трапилася близько 17 години. Відомо, що три автівки в'їхали у білий «кадилак».
За попередньою інформацією, в аварії ніхто не постраждав.
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Про це виданню ВСН повідомили очевидці.
За їхніми словами, ДТП трапилася близько 17 години. Відомо, що три автівки в'їхали у білий «кадилак».
За попередньою інформацією, в аварії ніхто не постраждав.
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Коментарі 1
Що за номерний знак в того "кадідіка",може співробітники ТЦК розберуться...чи страшно.
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