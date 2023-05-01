Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 1 травня





Про це повідомляють у



Вітер – західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 3-8° тепла, вдень – 13-18° тепла.



За даними



Температура повітря у Луцьку коливатиметься від 2° до +14°.



Народний прогноз погоди: 1 травня відзначають день святого Косми, єпископа Халкідонського. З цього дня вже можна висаджувати різні овочі. У давнину з цього приводу говорили: «Сій моркву і буряк на Кузьму». У минулі часи вважалось, що якщо початок травня теплий, то в кінці обов'язково буде холодно, і навпаки. Це час ранніх гроз. На початку травня цвіте в'яз, аґрус, зеленіє чорна смородина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 1 травня, на Волині буде хмарно з проясненнями. Очікують невеликий дощ.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології Вітер – західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 3-8° тепла, вдень – 13-18° тепла.За даними Sinoptik , в обласному центрі Волині очікують ясну погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Опадів не передбачають.Температура повітря у Луцьку коливатиметься від 2° до +14°.1 травня відзначають день святого Косми, єпископа Халкідонського. З цього дня вже можна висаджувати різні овочі. У давнину з цього приводу говорили: «Сій моркву і буряк на Кузьму». У минулі часи вважалось, що якщо початок травня теплий, то в кінці обов'язково буде холодно, і навпаки. Це час ранніх гроз. На початку травня цвіте в'яз, аґрус, зеленіє чорна смородина.

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