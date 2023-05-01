Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 1 травня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 1 травня
У понеділок, 1 травня, на Волині буде хмарно з проясненнями. Очікують невеликий дощ.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер – західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 3-8° тепла, вдень – 13-18° тепла.

За даними Sinoptik, в обласному центрі Волині очікують ясну погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Опадів не передбачають.

Температура повітря у Луцьку коливатиметься від 2° до +14°.

Народний прогноз погоди: 1 травня відзначають день святого Косми, єпископа Халкідонського. З цього дня вже можна висаджувати різні овочі. У давнину з цього приводу говорили: «Сій моркву і буряк на Кузьму». У минулі часи вважалось, що якщо початок травня теплий, то в кінці обов'язково буде холодно, і навпаки. Це час ранніх гроз. На початку травня цвіте в'яз, аґрус, зеленіє чорна смородина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У поліції пояснили, які комбінації літер Z і V на номерних знаках авто заборонені
Сьогодні, 20:22
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 1 травня
Сьогодні, 20:00
Війна з росією: ситуація в регіонах станом на 18:00
Сьогодні, 19:07
Аварія на луцькому перехресті: три автівки в‘їхали в «кадилак». ФОТО
Сьогодні, 18:10
У Луцьку водія, який врізався в припарковану автівку і втік, оштрафували на понад 3 тисячі гривень
Сьогодні, 17:44
Схожі новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 29 квітня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 29 квітня
28 квітень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 28 квітня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 28 квітня
27 квітень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 27 квітня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 27 квітня
26 квітень, 20:00
Погода на завтра, 26 квітня, у Луцьку та Волинській області Погода на завтра, 26 квітня, у Луцьку та Волинській області
25 квітень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У поліції пояснили, які комбінації літер Z і V на номерних знаках авто заборонені
Сьогодні, 20:22
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 1 травня
Сьогодні, 20:00
 0
Війна з росією: ситуація в регіонах станом на 18:00
Сьогодні, 19:07
 0
Аварія на луцькому перехресті: три автівки в‘їхали в «кадилак». ФОТО
Сьогодні, 18:10
 0
У Луцьку водія, який врізався в припарковану автівку і втік, оштрафували на понад 3 тисячі гривень
Сьогодні, 17:44
 0
Медіа
відео
1/8