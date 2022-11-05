На Волині поховали воїна Володимира Харковця, який загинув минулого року

Володимира Харковця російські окупанти забрали минулого року.



Про це повідомили на сторінці



«Володимир Харковець із перших днів війни прийняв виважене рішення – захищати рідну землю. Проте через кілька місяців рідні втратили з ним зв'язок. Для них життя зупинилося, щодня серце стискалось від невідомості, проте до останнього не втрачали надії і вірили», – йдеться в дописі.



Командир стрілецького взводу стрілецької роти стрілецького батальйону, старший лейтенант загинув 29 липня 2022 року в результаті артилерійського обстрілу, під час виконання бойового завдання в районі Соледару.



«Обірвалося ще одне молоде життя... Невимовна втрата для дружини, найдорожча - для дітей, найболючіша - для батьків. Країна втратила мужнього і відданого Захисника. Тепер у небесному воїнстві він захищатиме нас із небес», – дадають у громаді.



Перепоховання і прощання із Героєм відбулося 29 квітня у смт Ратне, на яке зібрались сотні жителів: рідні, друзі, однокласники, знайомі та небайдужі. На кладовищі воїнові віддали останню земну честь.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ратнівській громаді попрощалися із загиблим воїном. Життяросійські окупанти забрали минулого року.Про це повідомили на сторінці Ратнівської селищної ради у фейсбуці.«Володимир Харковець із перших днів війни прийняв виважене рішення – захищати рідну землю. Проте через кілька місяців рідні втратили з ним зв'язок. Для них життя зупинилося, щодня серце стискалось від невідомості, проте до останнього не втрачали надії і вірили», – йдеться в дописі.Командир стрілецького взводу стрілецької роти стрілецького батальйону, старший лейтенант загинув 29 липня 2022 року в результаті артилерійського обстрілу, під час виконання бойового завдання в районі Соледару.«Обірвалося ще одне молоде життя... Невимовна втрата для дружини, найдорожча - для дітей, найболючіша - для батьків. Країна втратила мужнього і відданого Захисника. Тепер у небесному воїнстві він захищатиме нас із небес», – дадають у громаді.Перепоховання і прощання із Героєм відбулося 29 квітня у смт Ратне, на яке зібрались сотні жителів: рідні, друзі, однокласники, знайомі та небайдужі. На кладовищі воїнові віддали останню земну честь.

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