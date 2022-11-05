На Волині поховали воїна Володимира Харковця, який загинув минулого року

На Волині поховали воїна Володимира Харковця, який загинув минулого року
У Ратнівській громаді попрощалися із загиблим воїном. Життя Володимира Харковця російські окупанти забрали минулого року.

Про це повідомили на сторінці Ратнівської селищної ради у фейсбуці.

«Володимир Харковець із перших днів війни прийняв виважене рішення – захищати рідну землю. Проте через кілька місяців рідні втратили з ним зв'язок. Для них життя зупинилося, щодня серце стискалось від невідомості, проте до останнього не втрачали надії і вірили», – йдеться в дописі.

Командир стрілецького взводу стрілецької роти стрілецького батальйону, старший лейтенант загинув 29 липня 2022 року в результаті артилерійського обстрілу, під час виконання бойового завдання в районі Соледару.
На Волині поховали воїна Володимира Харковця, який загинув минулого року

«Обірвалося ще одне молоде життя... Невимовна втрата для дружини, найдорожча - для дітей, найболючіша - для батьків. Країна втратила мужнього і відданого Захисника. Тепер у небесному воїнстві він захищатиме нас із небес», – дадають у громаді.
На Волині поховали воїна Володимира Харковця, який загинув минулого року

Перепоховання і прощання із Героєм відбулося 29 квітня у смт Ратне, на яке зібрались сотні жителів: рідні, друзі, однокласники, знайомі та небайдужі. На кладовищі воїнові віддали останню земну честь.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!

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Теги: Володимир Харковець, втрати Волинь, прощання
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