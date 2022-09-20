У поліції пояснили, які комбінації літер Z і V на номерних знаках авто заборонені





Про це повідомили у Головному сервісному центрі



Йдеться про номерні знаки, що виготовляються за індивідуальними замовленнями власників.



Згідно з



Приклади вживання літер у номерних знаках

Також заборона стосується символіки комуністичного тоталітарного та націонал-соціалістичного (нацистського) режимів.



На українських номерних знаках не може бути емблем державних органів РФ та російських збройних сил: сухопутних військ, повітряно-космічних сил, військово-морського флоту, ракетних сил стратегічного призначення тощо.



Як пояснюють у поліції, існують і інші підстави для відмови у виготовленні комплекту індивідуальних номерних знаків. Наприклад, не можна використовувати повну або скорочену назву органу державної влади, зображувати державні символи України та інших країн чи міжнародних організацій.



У нанесенні напису ненормативного походження або дискримінаційного характеру за мовними, національними, релігійними та расовими ознаками теж буде відмовлено.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Законодавством заборонено виготовлення індивідуальних номерних знаків з літерами "Z" та "V", які натякають на символіку окупантів.Про це повідомили у Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ України , передає УП Йдеться про номерні знаки, що виготовляються за індивідуальними замовленнями власників.Згідно з постановою Кабміну від 21 квітня 2023 року, забороняється використання літер "Z" та "V" окремо, а також у словах написаних кирилицею замість "З", "С", "В", "Ф".Також заборона стосується символіки комуністичного тоталітарного та націонал-соціалістичного (нацистського) режимів.На українських номерних знаках не може бути емблем державних органів РФ та російських збройних сил: сухопутних військ, повітряно-космічних сил, військово-морського флоту, ракетних сил стратегічного призначення тощо.Як пояснюють у поліції, існують і інші підстави для відмови у виготовленні комплекту індивідуальних номерних знаків. Наприклад, не можна використовувати повну або скорочену назву органу державної влади, зображувати державні символи України та інших країн чи міжнародних організацій.У нанесенні напису ненормативного походження або дискримінаційного характеру за мовними, національними, релігійними та расовими ознаками теж буде відмовлено.

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