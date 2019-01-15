У Луцьку під час концерту військовий освідчився коханій

У Луцьку під час концерту військовий освідчився коханій
У Луцьку під час концертів 17-річного співака зі Старої Вижівки Ярослава Карпука, відомого під псевдонімом Yaktak, відбулося два освідчення.

Чоловіки зробили пропозиції руки і серця своїм коханим у неділю, 30 квітня, пише ВСН.

Сьогодні, 30 квітня, у Луцьку виступив Yaktak із першим сольним концертом. Через шалений попит квитків на 18:00 годину не залишилося. Тому на численні прохання оголосили додатковий концерт цього ж дня о 16:00.

На концерті, який розпочався о 16 годині, своїй коханій освідчився військовий.

«Ти знаєш, як я сильно тебе люблю, я готовий життя віддати за тебе. Ти найгарніша, найчарівніша, найпрекрасніша, моя дівчинка. Ти вийдеш за мене?» - сказав військовий.

Обраниця військового відповіла згодою.

На концерті, який розпочався о 18 годині, відбулося ще одне освідчення. Дівчина також погодилася вийти заміж за свого хлопця і вони станцювали під пісню «Наречена».
У Луцьку під час концерту військовий освідчився коханій

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Теги: Yaktak, концерт, освідчення, пропозиція
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