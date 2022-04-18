Артилеристи волинської тероборони знищили на Донеччині ворожий танк
30 квітень, 22:30
Підрозділи Волинської бригади тероборони, яка нині виконує бойові завдання на сході України, знищили російський танк.
Про це повідомляють на сторінці бригади.
Як зазначили військові, вистежили російську бронетехніку аеророзвідники Камінь-Каширського батальйону. Інформацію оперативно передали артилеристам.
"Наші бійці чекали, поки танк загарбників мине перехрестя. Як тільки він наблизився до визначеної точки, наші артилеристи завдали влучного удару", – йдеться у дописі.
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Про це повідомляють на сторінці бригади.
Як зазначили військові, вистежили російську бронетехніку аеророзвідники Камінь-Каширського батальйону. Інформацію оперативно передали артилеристам.
"Наші бійці чекали, поки танк загарбників мине перехрестя. Як тільки він наблизився до визначеної точки, наші артилеристи завдали влучного удару", – йдеться у дописі.
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