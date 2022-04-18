Артилеристи волинської тероборони знищили на Донеччині ворожий танк

Артилеристи волинської тероборони знищили на Донеччині ворожий танк
Підрозділи Волинської бригади тероборони, яка нині виконує бойові завдання на сході України, знищили російський танк.

Про це повідомляють на сторінці бригади.

Як зазначили військові, вистежили російську бронетехніку аеророзвідники Камінь-Каширського батальйону. Інформацію оперативно передали артилеристам.

"Наші бійці чекали, поки танк загарбників мине перехрестя. Як тільки він наблизився до визначеної точки, наші артилеристи завдали влучного удару", – йдеться у дописі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: втрати ворога, Донецьк, ТрО Волині
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
1 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost в останній день квітня
30 квітень, 23:17
Артилеристи волинської тероборони знищили на Донеччині ворожий танк
30 квітень, 22:30
У Луцьку під час концерту військовий освідчився коханій
30 квітень, 21:46
На Волині поховали воїна Володимира Харковця, який загинув минулого року
30 квітень, 21:15
Схожі новини
У зоні ООС українські воїни знищили два ворожі вертольоти та десять танків У зоні ООС українські воїни знищили два ворожі вертольоти та десять танків
18 квітень, 2022, 00:20
Сили оборони минулої доби знищили 470 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога Сили оборони минулої доби знищили 470 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
30 квітень, 10:15
Захисники за добу знищили понад 500 окупантів і 21 ворожий БПЛА Захисники за добу знищили понад 500 окупантів і 21 ворожий БПЛА
27 квітень, 09:45
Захисники за добу знищили ще 640 загарбників Захисники за добу знищили ще 640 загарбників
26 квітень, 09:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
1 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost в останній день квітня
30 квітень, 23:17
 0
Артилеристи волинської тероборони знищили на Донеччині ворожий танк
30 квітень, 22:30
 0
У Луцьку під час концерту військовий освідчився коханій
30 квітень, 21:46
 0
На Волині поховали воїна Володимира Харковця, який загинув минулого року
30 квітень, 21:15
 0
Медіа
відео
1/8