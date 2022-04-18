Артилеристи волинської тероборони знищили на Донеччині ворожий танк





Про це повідомляють на



Як зазначили військові, вистежили російську бронетехніку аеророзвідники Камінь-Каширського батальйону. Інформацію оперативно передали артилеристам.



"Наші бійці чекали, поки танк загарбників мине перехрестя. Як тільки він наблизився до визначеної точки, наші артилеристи завдали влучного удару", – йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підрозділи Волинської бригади тероборони, яка нині виконує бойові завдання на сході України, знищили російський танк.Про це повідомляють на сторінці бригади.Як зазначили військові, вистежили російську бронетехніку аеророзвідники Камінь-Каширського батальйону. Інформацію оперативно передали артилеристам."Наші бійці чекали, поки танк загарбників мине перехрестя. Як тільки він наблизився до визначеної точки, наші артилеристи завдали влучного удару", – йдеться у дописі.

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