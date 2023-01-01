Курс валют у Луцьку 30 квітня

Курс валют у Луцьку 30 квітня
30 квітня готівковий курс долара становить 37.50, продають його за 37.95.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 41.10, а продають за – 41.70.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.50, а продають за 9.01.

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Теги: курс валют, Луцьк, обмінник
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