У понеділок, 1 травня, на Волині прощатимуться з Героєм Дмитром Шереметою

У понеділок, 1 травня, на Волині прощатимуться з Героєм Дмитром Шереметою
У понеділок, 1 травня, на Волині прощатимуться з Героєм Дмитром Шереметою.

Про це повідомили у Торчинській громаді.

"Траурний кортеж з тілом Шеремети Дмитра вирушить з Луцька в понеділок, 1 травня, орієнтовно о 10.30 год до батьківської хати у с. Садів. В той же день, 1 травня, відбудеться чин поховання Героя на кладовищі у с. Садів. Додаткову інформацію щодо належної зустрічі Героя в Торчинській громаді повідомимо пізніше", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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