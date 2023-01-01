У понеділок, 1 травня, на Волині прощатимуться з Героєм Дмитром Шереметою

Дмитром Шереметою.



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"Траурний кортеж з тілом Шеремети Дмитра вирушить з Луцька в понеділок, 1 травня, орієнтовно о 10.30 год до батьківської хати у с. Садів. В той же день, 1 травня, відбудеться чин поховання Героя на кладовищі у с. Садів. Додаткову інформацію щодо належної зустрічі Героя в Торчинській громаді повідомимо пізніше", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 1 травня, на Волині прощатимуться з ГероємПро це повідомили у Торчинській громаді."Траурний кортеж з тілом Шеремети Дмитра вирушить з Луцька в понеділок, 1 травня, орієнтовно о 10.30 год до батьківської хати у с. Садів. В той же день, 1 травня, відбудеться чин поховання Героя на кладовищі у с. Садів. Додаткову інформацію щодо належної зустрічі Героя в Торчинській громаді повідомимо пізніше", - йдеться в повідомленні.

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