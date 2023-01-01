Курс валют у Луцьку 1 травня
Сьогодні, 09:45
1 травня готівковий курс долара становить 37.73, продають його за 37.88.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.42, а продають за – 41.60.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.98, а продають за 9,08.
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.42, а продають за – 41.60.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.98, а продають за 9,08.
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