Курс валют у Луцьку 1 травня

Курс валют у Луцьку 1 травня
1 травня готівковий курс долара становить 37.73, продають його за 37.88.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.42, а продають за – 41.60.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.98, а продають за 9,08.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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