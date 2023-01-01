Росія вже втратила в Україні майже 191 тисячу військових
Сьогодні, 10:00
Росія у загарбницькій війні проти України втратила уже 190 960 військових.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 190 960 (+450) осіб ліквідовано,
танків – 3 700 (+1) од,
бойових броньованих машин – 7 192 (+3) од,
артилерійських систем – 2 921 (+7) од,
РСЗВ – 544 (+0) од,
засобів ППО – 295 (+0) од,
літаків – 308 (+0) од,
гелікоптерів – 294 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 476 (+1),
крилаті ракети – 932 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 845 (+3) од,
спеціальної техніки – 359 (+2) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 190 960 (+450) осіб ліквідовано,
танків – 3 700 (+1) од,
бойових броньованих машин – 7 192 (+3) од,
артилерійських систем – 2 921 (+7) од,
РСЗВ – 544 (+0) од,
засобів ППО – 295 (+0) од,
літаків – 308 (+0) од,
гелікоптерів – 294 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 476 (+1),
крилаті ракети – 932 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 845 (+3) од,
спеціальної техніки – 359 (+2) од.
Дані уточнюються.
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