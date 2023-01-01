Росія вже втратила в Україні майже 191 тисячу військових





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05.23 орієнтовно склали:



особового складу – близько 190 960 (+450) осіб ліквідовано,



танків – 3 700 (+1) од,



бойових броньованих машин – 7 192 (+3) од,



артилерійських систем – 2 921 (+7) од,



РСЗВ – 544 (+0) од,



засобів ППО – 295 (+0) од,



літаків – 308 (+0) од,



гелікоптерів – 294 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 476 (+1),



крилаті ракети – 932 (+0) од,



кораблів/катерів – 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 5 845 (+3) од,



спеціальної техніки – 359 (+2) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія у загарбницькій війні проти України втратила уже 190 960 військових.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу – близько 190 960 (+450) осіб ліквідовано,танків – 3 700 (+1) од,бойових броньованих машин – 7 192 (+3) од,артилерійських систем – 2 921 (+7) од,РСЗВ – 544 (+0) од,засобів ППО – 295 (+0) од,літаків – 308 (+0) од,гелікоптерів – 294 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 476 (+1),крилаті ракети – 932 (+0) од,кораблів/катерів – 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5 845 (+3) од,спеціальної техніки – 359 (+2) од.Дані уточнюються.

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