Росія вже втратила в Україні майже 191 тисячу військових

Росія вже втратила в Україні майже 191 тисячу військових
Росія у загарбницькій війні проти України втратила уже 190 960 військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 190 960 (+450) осіб ліквідовано,

танків – 3 700 (+1) од,

бойових броньованих машин – 7 192 (+3) од,

артилерійських систем – 2 921 (+7) од,

РСЗВ – 544 (+0) од,

засобів ППО – 295 (+0) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 476 (+1),

крилаті ракети – 932 (+0) од,

кораблів/катерів – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 845 (+3) од,

спеціальної техніки – 359 (+2) од.

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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