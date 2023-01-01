Волинські тероборонівці надсилають окупантам пільгові перепустки до пекла
Сьогодні, 10:10
Артилеристи Волинської бригади тероборони надсилають ворогам «листи щастя».
Про це йдеться на офіційній сторінці 100 ОМБр у фейсбуці.
Артилеристи Волинської бригади тероборони, яка продовжує успішно виконувати бойові завдання на сході України, не втомлюються надсилати ворогам «листи щастя».
«Після одержання адресатами вони перетворюються на пільгові перепустки до пекла – власникам таких перепусток (особисто підписаних волинськими «богами війни»!) чортяки гарантують цілодобове перебування у казанах з найгарячішою смолою», – йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться на офіційній сторінці 100 ОМБр у фейсбуці.
Артилеристи Волинської бригади тероборони, яка продовжує успішно виконувати бойові завдання на сході України, не втомлюються надсилати ворогам «листи щастя».
«Після одержання адресатами вони перетворюються на пільгові перепустки до пекла – власникам таких перепусток (особисто підписаних волинськими «богами війни»!) чортяки гарантують цілодобове перебування у казанах з найгарячішою смолою», – йдеться у повідомленні.
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