Волинські тероборонівці надсилають окупантам пільгові перепустки до пекла

Волинські тероборонівці надсилають окупантам пільгові перепустки до пекла
Артилеристи Волинської бригади тероборони надсилають ворогам «листи щастя».

Про це йдеться на офіційній сторінці 100 ОМБр у фейсбуці.

Артилеристи Волинської бригади тероборони, яка продовжує успішно виконувати бойові завдання на сході України, не втомлюються надсилати ворогам «листи щастя».

«Після одержання адресатами вони перетворюються на пільгові перепустки до пекла – власникам таких перепусток (особисто підписаних волинськими «богами війни»!) чортяки гарантують цілодобове перебування у казанах з найгарячішою смолою», – йдеться у повідомленні.

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Теги: 100 ОМБр, війна, Росія, Україна
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