Волинські тероборонівці надсилають окупантам пільгові перепустки до пекла





Про це йдеться на офіційній сторінці 100 ОМБр у фейсбуці.



Артилеристи Волинської бригади тероборони, яка продовжує успішно виконувати бойові завдання на сході України, не втомлюються надсилати ворогам «листи щастя».



«Після одержання адресатами вони перетворюються на пільгові перепустки до пекла – власникам таких перепусток (особисто підписаних волинськими «богами війни»!) чортяки гарантують цілодобове перебування у казанах з найгарячішою смолою», – йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Артилеристи Волинської бригади тероборони надсилають ворогам «листи щастя».Про це йдеться на офіційній сторінці 100 ОМБр у фейсбуці.Артилеристи Волинської бригади тероборони, яка продовжує успішно виконувати бойові завдання на сході України, не втомлюються надсилати ворогам «листи щастя».«Після одержання адресатами вони перетворюються на пільгові перепустки до пекла – власникам таких перепусток (особисто підписаних волинськими «богами війни»!) чортяки гарантують цілодобове перебування у казанах з найгарячішою смолою», – йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію