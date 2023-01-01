На Волині горіла автомайстерня. ФОТО

На Волині горіла автомайстерня. ФОТО
На Волині рятувальники ліквідували пожежу в автомайстерні.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Учора пізно ввечері, 30 квітня, виникла пожежа в приміщення автомайстерні у місті Ківерці.

Повідомлення до служби 101 надійшло о 22:35, вже за 5 хвилин на місце події прибув перший підрозділ вогнеборців 6 Державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці, а також чергова варта луцької 25 ДПРЧ та співробітники оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС області.
На Волині горіла автомайстерня. ФОТО

На гасіння подано 4 пожежних водяних стволи, вогонь ліквідували о 23:26.

Завдяки оперативним діям рятувальників вдалось запобігти вибухам балонів з киснем, що були всередині майстерні.

Вогнем знищено покрівлю та пошкоджено обладнання, імовірна причина - коротке замикання електромережі.

Постраждалих немає.

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Теги: Волинь, рятувальники, пожежа
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