На Волині горіла автомайстерня. ФОТО
Сьогодні, 10:30
На Волині рятувальники ліквідували пожежу в автомайстерні.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Учора пізно ввечері, 30 квітня, виникла пожежа в приміщення автомайстерні у місті Ківерці.
Повідомлення до служби 101 надійшло о 22:35, вже за 5 хвилин на місце події прибув перший підрозділ вогнеборців 6 Державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці, а також чергова варта луцької 25 ДПРЧ та співробітники оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС області.
На гасіння подано 4 пожежних водяних стволи, вогонь ліквідували о 23:26.
Завдяки оперативним діям рятувальників вдалось запобігти вибухам балонів з киснем, що були всередині майстерні.
Вогнем знищено покрівлю та пошкоджено обладнання, імовірна причина - коротке замикання електромережі.
Постраждалих немає.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Учора пізно ввечері, 30 квітня, виникла пожежа в приміщення автомайстерні у місті Ківерці.
Повідомлення до служби 101 надійшло о 22:35, вже за 5 хвилин на місце події прибув перший підрозділ вогнеборців 6 Державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці, а також чергова варта луцької 25 ДПРЧ та співробітники оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС області.
На гасіння подано 4 пожежних водяних стволи, вогонь ліквідували о 23:26.
Завдяки оперативним діям рятувальників вдалось запобігти вибухам балонів з киснем, що були всередині майстерні.
Вогнем знищено покрівлю та пошкоджено обладнання, імовірна причина - коротке замикання електромережі.
Постраждалих немає.
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