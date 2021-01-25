Вихопив з рук гроші і втік: у Луцьку на зупинці пограбували 73-річного пенсіонера
Сьогодні, 10:40
У Луцьку на зупинці громадського транспорту 35-річний раніше судимий чоловік пограбував 73-річного пенсіонера. Зловмисник вихопив із рук заявника гроші і втік.
Про це повідомляє ГУНП у Волинської області.
У неділю, 30 квітня, до поліції із заявою звернувся 73-річний житель Луцька. Пенсіонер повідомив, що на зупинці громадського транспорту на вулиці Ковельській його пограбував незнайомець – зловмисник вихопив із рук заявника гроші та втік.
Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що злочин скоїв раніше судимий 35-річний місцевий житель. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
До слова, напередодні затриманий скоїв крадіжку алкоголю з магазину на вулиці Сенаторки Левчанівської.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 186 (Грабіж) та ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
Слідство триває. За вчинені злочини в умовах воєнного стану зловмиснику загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.
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Про це повідомляє ГУНП у Волинської області.
У неділю, 30 квітня, до поліції із заявою звернувся 73-річний житель Луцька. Пенсіонер повідомив, що на зупинці громадського транспорту на вулиці Ковельській його пограбував незнайомець – зловмисник вихопив із рук заявника гроші та втік.
Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що злочин скоїв раніше судимий 35-річний місцевий житель. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
До слова, напередодні затриманий скоїв крадіжку алкоголю з магазину на вулиці Сенаторки Левчанівської.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 186 (Грабіж) та ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
Слідство триває. За вчинені злочини в умовах воєнного стану зловмиснику загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.
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