Вихопив з рук гроші і втік: у Луцьку на зупинці пограбували 73-річного пенсіонера

Вихопив з рук гроші і втік: у Луцьку на зупинці пограбували 73-річного пенсіонера
У Луцьку на зупинці громадського транспорту 35-річний раніше судимий чоловік пограбував 73-річного пенсіонера. Зловмисник вихопив із рук заявника гроші і втік.

Про це повідомляє ГУНП у Волинської області.

У неділю, 30 квітня, до поліції із заявою звернувся 73-річний житель Луцька. Пенсіонер повідомив, що на зупинці громадського транспорту на вулиці Ковельській його пограбував незнайомець – зловмисник вихопив із рук заявника гроші та втік.

Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що злочин скоїв раніше судимий 35-річний місцевий житель. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

До слова, напередодні затриманий скоїв крадіжку алкоголю з магазину на вулиці Сенаторки Левчанівської.

Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 186 (Грабіж) та ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Слідство триває. За вчинені злочини в умовах воєнного стану зловмиснику загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

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Теги: пограбування, пенсіонер
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