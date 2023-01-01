15 років тюрми загрожує колишньому нардепу від ОПЗЖ, який втік з України перед повномасштабним вторгненням

15 років тюрми загрожує колишньому нардепу від ОПЗЖ, який втік з України перед повномасштабним вторгненням
За матеріалами СБУ 15 років тюрми загрожує колишньому нардепу від ОПЗЖ, який втік з України перед повномасштабним вторгненням.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки спільно з ДБР зібрала доказову базу на колишнього народного депутата Верховної ради України ІХ скликання Олега Волошина.

Протягом 2020-2021 років він активно сприяв вищому військово-політичному керівництву рф у проведенні масштабної підривної діяльності проти України.

На підставі зібраних доказів, до суду скеровано обвинувальний акт за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ​ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

▪️ ​ч. 1 ст. 125 (нанесення умисного легкого тілесного ушкодження).

За даними контррозвідки СБУ, Волошин цілеспрямовано намагався маніпулювати суспільною думкою українських громадян в інтересах країни-агресора.

Перебуваючи у лавах забороненої партії ОПЗЖ, він публічно поширював кремлівські наративи щодо суспільно-політичної ситуації в нашій державі.

Також у своїх численних дописах у соцмережах та виступах у телеефірах Волошин намагався дискредитувати Україну на міжнародній арені.

Крім того, він публічно виправдовував створення та діяльність терористичних організації «л/днр».

Разом з цим, задокументовано факт заподіяння ним умисних тілесних ушкоджень іншому громадянину.

Напередодні повномасштабного вторгнення фігурант втік з України до рф, де наразі переховується від правосуддя.

У зв’язку з цим прокурори клопотатимуть про спеціальний судовий розгляд для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.


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Теги: Росія, Україна, війна, колишній нардеп, втеча
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