Україна бойкотуватиме чемпіонат світу з дзюдо через допуск росіян та білорусів
Сьогодні, 11:12
Україна вирішила бойкотувати чемпіонат світу з дзюдо через те, що до змагань під нейтральним прапором допустили росіян та білорусів.
Про це розповів головний тренер команди Віталій Дуброва в коментарі Суспільне спорт.
«Ми чекали і сподівалися, що здоровий глузд переможе. На жаль, перемогли російські рублі», — сказав Дуброва.
Він зазначив, що Міжнародна федерація дзюдо допустила до заявки на змагання навіть тих російських спортсменів, які є членами російської армії.
«У списку росіян практично всі спортсмени причетні до силових структур або входять до ЦСКА чи росгвардії. Тим паче в інтернеті купа фотографій, де вони у військовій формі, з шойгу фотографуються, нагороди отримують. Тобто казати, що був якийсь моніторинг — звісно, ніхто цього не робив, — якась формальність», — зазначив Дуброва.
За його словами, Україна намагатиметься протистояти такій ситуації. Зокрема, президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк поїде в Катар, щоб виступити з відповідною промовою на світовому конгресі.
Чемпіонат світу з дзюдо відбуватиметься з 7 до 14 травня у Катарі.
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Про це розповів головний тренер команди Віталій Дуброва в коментарі Суспільне спорт.
«Ми чекали і сподівалися, що здоровий глузд переможе. На жаль, перемогли російські рублі», — сказав Дуброва.
Він зазначив, що Міжнародна федерація дзюдо допустила до заявки на змагання навіть тих російських спортсменів, які є членами російської армії.
«У списку росіян практично всі спортсмени причетні до силових структур або входять до ЦСКА чи росгвардії. Тим паче в інтернеті купа фотографій, де вони у військовій формі, з шойгу фотографуються, нагороди отримують. Тобто казати, що був якийсь моніторинг — звісно, ніхто цього не робив, — якась формальність», — зазначив Дуброва.
За його словами, Україна намагатиметься протистояти такій ситуації. Зокрема, президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк поїде в Катар, щоб виступити з відповідною промовою на світовому конгресі.
Чемпіонат світу з дзюдо відбуватиметься з 7 до 14 травня у Катарі.
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