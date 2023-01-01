Україна бойкотуватиме чемпіонат світу з дзюдо через допуск росіян та білорусів

Україна бойкотуватиме чемпіонат світу з дзюдо через допуск росіян та білорусів
Україна вирішила бойкотувати чемпіонат світу з дзюдо через те, що до змагань під нейтральним прапором допустили росіян та білорусів.

Про це розповів головний тренер команди Віталій Дуброва в коментарі Суспільне спорт.

«Ми чекали і сподівалися, що здоровий глузд переможе. На жаль, перемогли російські рублі», — сказав Дуброва.

Він зазначив, що Міжнародна федерація дзюдо допустила до заявки на змагання навіть тих російських спортсменів, які є членами російської армії.

«У списку росіян практично всі спортсмени причетні до силових структур або входять до ЦСКА чи росгвардії. Тим паче в інтернеті купа фотографій, де вони у військовій формі, з шойгу фотографуються, нагороди отримують. Тобто казати, що був якийсь моніторинг — звісно, ніхто цього не робив, — якась формальність», — зазначив Дуброва.

За його словами, Україна намагатиметься протистояти такій ситуації. Зокрема, президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк поїде в Катар, щоб виступити з відповідною промовою на світовому конгресі.

Чемпіонат світу з дзюдо відбуватиметься з 7 до 14 травня у Катарі.

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Теги: Чемпіонат світу з дзюдо, Україна, росія, білорусь
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