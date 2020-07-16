На Волині помер полковник міліції

На Волині помер полковник міліції
У суботу, 29 квітня 2023 року, помер колишній заступник начальника управління внутрішніх справ Волині полковник міліції Адам Гаргола.

Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Полковник міліції Адам Степанович Гаргола, ветеран органів внутрішніх справ, відійшов у вічність на 83-ому році життя.

«Адам Степанович працював в ОВС з 1967 по 1996 роки. Службу розпочав із посади слідчого. У 1980 році став керівником Луцького міськвідділу міліції, з 1989 по 1996 роки був заступником начальника УВС – начальником слідства», - розповіли у дописі.

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Теги: полковник, міліція, смерть
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